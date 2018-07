II.

Diejenigen, die die vollkommene Liebe suchen, sind vielleicht die gefürchtetsten Feinde der Liebe. Sie suchen ein unvergängliches Meisterwerk zu schaffen, ungeachtet der Tatsache, daß die Fähigkeit zu lieben ein Geschenk erster Ordnung ist, das uns vom Obersten Künstler hinterlassen wurde, für den Meisterwerke genauso bedeutungslos sind wie Machwerke. Die große und vollkommene Liebe gibt es nur in Mythen und Legenden. Und sie ist immer tragisch. Der Traum des kleinen Mannes, als Romanze bekannt, endet nicht als Tragödie, sondern wie eine platzende Seifenblase.

Daß die Liebe ohne Qualen, ohne Opfer, ohne Furcht vor dem Morgen bestehen kann, es sind nur wenige bereit, das einzugestehen oder daran zu glauben. Liebe ist gleichbedeutend geworden mit Konflikt, mit Streit und Kummer. Und doch heißt es, daß, wer die Liebe kennt, auch den Frieden kennen wird. Liebe ist stets gegenwärtig, ist eins mit dem Leben und immer bestrebt, sich auszudrücken. Aber sie ist ein- und weggesperrt, vom Augenblick unserer Geburt an, genau wie wir selbst von Geburt an gefesselt sind. Diese Fesseln, die uns binden, sind nichts anderes als die irregeführten Vorstellungen unserer Vorfahren. Wir werden in eine Atmosphäre der Illusion und Selbsttäuschung hineingeboren. Die wenigen, denen es gelingt, sich zu befreien, sind außerstande, den übrigen zu helfen.

Wenn ich an die naheliegendsten erdrückenden Probleme denke, die jeden einzelnen von uns bedrängen, ohne Rücksicht auf Rang und Stellung, dann zögere ich, daran zu erinnern, daß es ja noch viel größere Probleme gibt, mit denen wir uns herumschlagen müssen, und daß, solange wir nicht willens und bereit sind, diesen größeren Problemen ins Auge zu sehen, wenig Hoffnung für uns besteht, mit den kleineren fertig zu. werden. Die kleinen Probleme sind es, die uns zur Strecke bringen, gerade weil wir uns weigern, den großen ins Auge zu sehen.

Probleme werden nie gelöst, außer in der Mathematik, und selbst da nur pro tempore. Probleme fallen nicht kraft unserer Weisheit von uns ab, sondern durch Erreichen eines anderen Grades von Einsicht. Weisheit ist für die Alten; Einsicht ist für die im Geiste Jungen. Was von uns verlangt wird, ist, mit anderen Worten, die Adlerperspektive gegen die des Frosches einzutauschen. Was, wie der Zyniker sagen wird, gleichbedeutend ist mit dem Versuch, sich an den eigenen Schnürsenkeln hochzuziehen. Und doch ist es gerade dieses anscheinend Unmögliche, was wir lernen müssen.

„Lieber einander!“ Ist denn, von ein paar Ausnahmen abgesehen, überhaupt der Versuch gemacht worden, diesen erhabenen Befehl zu befolgen? Wie lange werden wir noch brauchen, um einzusehen, daß alles andere uns nur in eine Sackgasse führen kann? Offensichtlich haben nur Narren – Gottes Narren – den Mut und die Weisheit, den einfachen Weg zu gehen. Wo immer sie ihr Haupt erheben, diese gesegneten Narren, werden sie sofort geschmäht, verbannt oder gemartert. Für jeden echten Gläubigen, der auftaucht, gibt es eine Million anderer, die ihn in Grund und Boden stampfen. Nun haben wir die letzte aller Offenbarungen – in Form der Bombe. Dieses Monstrum ist Werk unserer eigenen Hände, kapselförmige Darstellung jener nackten Gewalt, die wir insgeheim stets – als die wahre Gottheit angebetet haben.

Was das mit Liebe zu tun hat? Nichts und alles. Auf keine Frage, die der zivilisierte Mensch in seiner Qual und Not stellt, kann eine definitive Antwort gegeben werden. Alle brennenden Fragen, die der Mensch an das Schicksal stellt, einhalten stillschweigend die Selbsttäuschung, daß eine eindeutige und endgültige Antwort auf se möglich sei. Wenn es eine Antwort gibt, so nur in Zusammenhang mit Gott, der Evolution des Menschen und des Kosmos. Es ist unsere Sache, über dieses Frage- und Antwortspiel hinauszukommen, uns auf den Rhythmus des Lebens einzuschwingen und hinnehmen zu lernen. Alle Fragen schrumpfen zu der einen zusammen: Warum? Sie ist unbeantwortbar. Oder, wenn man will, ist die Antwort: Es ist Gottes Wille. (Man lese Hion, das beunruhigendste und zugleich tröstlichste Buch im Buch der Bücher.)