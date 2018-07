Von Roland Nitsche

Wenn in der Zwischenkriegszeit die große Weltdepression vergebens nach einem Hexenmeister rief, der die chronisch gewordene Deflation banne, so sucht die hektische Überkonjunktur unserer Zeit mit ebensowenig Erfolg nach einer magischen Formel, die den wirtschaftlichen Schnellwuchs und seine Inflationsgefahren bremse. Die Zauberlehrlinge unserer Zeit, die dem Mythos vom ewigen Wirtschaftswachstum solange treulich gedient haben, beschwören mit nur problematischen Erfolgen deren wild gewordene Dynamik: „Besen, Besen, seid’s gewesen.“

Vor allem Österreich darf für sich in Anspruch nehmen, eine preis-, lohn- und währungspolitische Apparatur geschaffen zu haben, die von verschiedensten Ansatzpunkten aus zur Schillingstabilisierung eingesetzt werden kann. Seit dem Jahre 1957 besteht die Paritätische Lohn-Preis-Kommission, der neben dem Kabinettchef und den Ministern für-Inneres, Handel und Soziale Verwaltung Vertreter der Spitzenverbände angehören. Diese Kommission, die auf der Basis einer freiwilligen Vereinbarung der Sozialpartner arbeitet, ist sozusagen deren „Selbstkontrolle“ und hat sich gegen anfänglichen scharfen Widerstand des bürgerlichen Regierungspartners gut durchgesetzt und die Lohn-Preisbewegung bis 1960 wirklich fühlbar gebremst.

Im Vorjahr aber gelang ihr dies nicht mehr. War das Preisniveau 1959 nur um 1,1 % und 1960 erst um 1,9 % gestiegen, so erreichte die Aufwärtsbewegung bis zum vierten Quartal 1961 schon 5,2 %, und das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung mahnte: „Sollte sich der inflatorische Auftrieb fortsetzen, so wären auf die Dauer ernste Rückwirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft unausbleiblich und die Anpassungen im Zuge der europäischen Integration äußerst schwierig und schmerzhaft.“ Diese Feststellung und eine ganze Lawine von Lohnforderungen, die in den ersten drei Quartalen des Vorjahres die Masseneinkommen um 8,3, 10,3 und 9,3 % erhöhten (da die prosperierende Wirtschaft dem Lohndruck leicht nachgab und die „Lohnkosteninflation“ auf die Preise abwälzte), waren Alarmsignale.

Unter ihrem Eindruck schlossen Alt-Bunceskanzler Raab als Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und der Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes Olah ein Abkommen, das die Kontrollrechte der Lohn-Preiskommission radikal verschärfen soll. Aus einer wirtschaftlichen Selbstkontrolle wird sie zu einem wirtschaftspolitischen Instrument mit weitestgehenden Vollmachten erweitert, das gleicherweise Preis- wie Lohnerhöhungen verhindern soll. Freilich sind auch in diesem Abkommen, wie George Orwell in seiner „Farm der Tiere“ richtig erkannte, „die einen gleicher als die anderen“ und also Lohnbegehren in Zukunft entschieden leichter durchsetzbar als Preisforderungen. Dieses Abkommen stand während Wochen im Mittelpunkt aufgeregtester innen- und wirtschaftspolitischer Polemiken. Die innenpolitische, die die Entstehung einer Nebenregierung und einen „Schritt zum Kammerstaat“ kritisierte (wozu Raab erklärte, ihm seien die Sozialisten lieber am Verhandlungstisch als auf der Straße), interessiert an dieser Stelle nicht.

Die wirtschaftspolitischen Einwände richteten sich gegen die ungleiche Strenge, mit der künftige Lohn- und Preiserhöhungen gestoppt werden sollen, gegen die dirigistische Grundidee dieser Vereinbarung und schließlich gegen deren wirtschaftsfremde Vorstellungen von den Funktionen und der Mechanik der Preise. Das Abkommen wir, vom Standpunkt der Marktwirtschaft betrachtet, eine „Zauberformel“ recht obskurer Herkunft.

Doch daß angesichts des wachsenden Preis- und Lohndrucks und der schleichenden Geldentwertung die Reaktion der Marktwirtschaft allein nicht genüge und planmäßige Gegenmaßnahmen notwendig seien, wurde immer klarer. Ebenso, daß Planmäßigkeit verbunden mit Marktkonformität nur von der dazu legitimierten und befähigten Institution der Notenbank ausgehen konnte. Denn selbst eine Verfügung des Finanzministers, die zahlreiche Zollsenkungen bewirkte, um durch Verbesserung und Verbilligung der Marktversorgung den Geldüberhang zu binden, erwies sich nur als ein Tropfen auf einen viel zu heiß gewordenen Stein und der Finanzminister selbst als ein Zauberlehrling mit recht beschränkten Möglichkeiten.