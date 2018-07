Von Manfred Sack

Das Wort „Großraumbüro“ hat Schockwirkung. Es weckt grausige Erinnerungen an die Sünden des frühen Kapitalismus’‚ und es bewegt Kulturkritiker ebenso wie Gewerkschaftler, junge Mädchen an der Schreibmaschine und auch jene Leute, die – nicht ohne Grund – allen Importen aus den USA mit gehöriger Skepsis gegenüberstehen. In der Tat ist das Großraumbüro auch da entstanden, aber aufmerksame Amerikareisende werden dort nicht weniger Gebäude finden, in denen die Büros „europäisches“ Kleinformat, haben: kleine und mittelgroße Parzellen, aufgereiht an langen Korridoren, mit intakter Verwaltungshierarchie. Daß jedoch das Großraumbüro in den USA „schon wieder überwunden“ sei, stimmt nicht; daß es dort relativ öfter anzutreffen ist als hierzulande, erklärt vor allem die größere Zahl größerer Unternehmen. Und es ist kein Zweifel, daß großen Verwaltungen, in denen das Gros der Angestellten keine schöpferische Denkarbeit zu leisten hat, der ungeteilte Großraum zuträglich ist. Er hat – zurückhaltend – nun auch Anhänger in der Bundesrepublik gefunden, wo in den Jahren 1952 bis 1960 die größeren Unternehmen mit fünfhundert und mehr Beschäftigten um fast 40 % gewachsen sind, Kleinbetriebe mit fünf bis fünfzig Menschen hingegen nur um 6,2 %.

Ungeachtet der Vorteile solcher Großraumbüros wenden sich seine Gegner vor allem gegen die Wirkungen, die sie für die darin arbeitenden Menschen fürchten. „Großraumbüros müssen abgelehnt werden. Kein befähigter Angestellter kann sich darin wohlfühlen“‚ schreibt aufgebracht ein Leser an die Zeitschrift der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft. Er findet mühelos Gleichgesinnte: „Heute ist hier wieder ein Betrieb wie in einer Kneipe.“ Oder: „Wir wollen Menschen bleiben und keine Roboter werden. Man preßt schon genug Arbeitskraft aus uns heraus, so daß man abends total erschöpft nach Hause kommt.“

Und Frau Meyer-Riekenberg, Vorstandsmitglied der DAG, behauptet: „Tausende von weiblichen Angestellten wären glücklicher und vor allem gesünder, hätten die Büroorganisatoren inWestdeutschland die Epoche der ‚Mammut-Büros‘ übersprungen und sich die Erfahrungen mit den

Bürofabriken in den USA zunutze gemacht. Dort nämlich weiß man, daß Großraumbüros die Menschen zeitig nervlich und körperlich verschleißen. Nicht nur der Lärm, sondern die ständige Überforderung durch die Anpassung an so viele Menschen führen zu seelischen und nervlichen Störungen. Der Leistungseffekt sinkt erheblich ab.“

Solche Urteile scheinen in den meisten Fällen Vorurteile zu sein, gebildet an Arbeitssälen, deren Vorbilder in den Fabrikationshallen der Industrie zu finden sind: wo Angestellte vielfach auch heute noch zusammengepfercht sind, ohne daß der Raum auch nur die simpelsten Spuren zeitgemäßen Komforts trüge. Ihr Verschwinden wird überall angestrebt und braucht nicht diskutiert zu werden. Aber ausgerechnet an einer der unverwundbaren Stellen eines sorgsam eingerichteten modernen Großraums aus jüngster Zeit – nämlich dem ausgeklügelten Schallschutz – ließ der DAG-Vorsitzende Rolf Spaethen seine Lanze zersplittern. „Was soll man davon halten“, so schrieb er, „daß in jenem Betrieb (gemeint sind die Großraumbüros in der Hauptverwaltung der Helmut Horten GmbH in Düsseldorf) sämtliche Büros mit Teppichen ausgestattet und mit Kleiderschränken versehen sind, was von Teakholztrennwänden und solchen aus Blumenarragements? Was von einer Ruhehalle mit dem Komfort eines Hotelempfangsraumes...?“

Erst nachdenken