München

Die Nachricht wirkte zunächst nicht weiter aufregend: Anfang vergangener Woche waren die Delegierten der CSU für den Stimmkreis München I zusammengetreten, um einen Landtagskandidaten für die Wahlen im November zu nominieren. Von insgesamt 29 Stimmen fielen 26 auf einen der Öffentlichkeit völlig unbekannten 37jährigen Versicherungskaufmann namens Walter Steinberger.

Erst, auf den zweiten Blick wurde die Sensation offenbar. Abgeordneter des Stimmkreises München I ist nämlich seit 1946 jener Mann, den jetzt gerade noch drei Delegierte befürworteten: Dr. Josef Müller, international bekannt unter der Bezeichnung „Ochsensepp“. Die CSU ließ denn auch gleich durchblicken, Müllers Chancen, auf dem Umweg über die Wahlkreisliste in den Landtag zu kommen, seien so gut wie Null. Ob es damit der Partei wirklich gelingt, den „Ochsensepp“ politisch auszuhungern, ist allerdings eine andere Frage.

Dem „Ochsensepp“ nämlich liegt die Politik im Blute. Er ist nicht nur Namensgeber der Partei – CDU und CSU wurden gleichzeitig, aber unabhängig voneinander gegründet –, sondern auch ihr Vater: Bereits im Juli 1945 scharrte er alte Bekannte um sich, wenige Monate später reichte er bei der amerikanischen Militärregierung einer. Lizenzantrag für die CSU ein, und alsbald wählte ihn der vorläufige Landesausschuß zum Vorsitzenden der inzwischen genehmigten Partei.

Knapp 17 Jahre später erging es ihm, wie es so manchem Vater zu ergehen pflegt: Sein Kind, mitten im Pubertätsalter, schämt sich des Erzeugers und will nichts mehr von ihm wissen. Im Augenblick ist der „Ochsensepp“ der CSU nicht einmal einen Landtagssitz wert. Die Partei hat vergessen, was sie ihm verdankt.

Die Partei, die Josef Müller ins Leben rief und formte, sollte neu anfangen und nicht ins alte Fahrwasser der Bayerischen Volkspartei aus der Zeit vor 1933 zurückgleiten. Mit beispielloser Energie unterdrückte der „Ochsensepp“ jedwede Bestrebung dieser Art. Jene offizielle Erklärung gegenüber der Besatzungsmacht, daß Bayern zu Deutschland gehöre, mag heute komisch erscheinen – damals war sie alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die internen Debatten darüber, ob eine solche Feststellung opportun gewesen sei, dauerten noch jahrelang fort.

Die Partei sollte streng überkonfessionell werden, außerdem republikanisch und nicht monarchistisch. In beiden Fragen setzte sich Josef Müller gegen bedeutende Gruppen durch. Nach erbitterten Kämpfen erreichte er. es auch, daß Bayern keinen Staatspräsidenten bekam und zog sich damit den blanken Haß von Dr. Alois Hundhammer zu.