Von Hermann Riedle

Vor einem Jahr, am Freitag, dem 3. März 1961, wurde im Kabinett die Aufwertung der DM um 5 % beschlossen Hamburgs Börse verzeichnete an diesem Tag bereits „Vorahnungen“ und so kam es denn zur verfrühten Bekanntgabe der einzigartigen Maßnahme am 4. März, dem Samstag. Der Devisenhandel wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt und man mußte bis zum Montag warten, wenn man fremde Währungen zu kaufen oder verkaufen beabsichtigte.

Die Gemüter erhitzten sich damals recht tüchtig (sie waren durch die vorangehende Diskussion des Pro und Kontra von Kursänderungen gut „vorgewärmt“); Interessen und wirtschaftlicher Intellekt prallten heftig aufeinander – neben Genugtuung und Erleichterung machten sich viele Stimmen in bitterer Skepsis, ja drohenden Vorwürfen Luft.

In der Wirtschaftsredaktion der ZEIT war man immer für eine Anpassung der DM an den „internationalen“ Wertstandard eingetreten. Da die seit Ende 1958 geübte Konvertibilität der Währungen in Europa realistische Kursrelationen voraussetzte, mußte die Sonderposition der Mark latente Sorgen bereiten. Der schwache Franc war damals zwar auf ein „vernünftiges Niveau“ abgewertet worden. Es blieb jedoch ein Axiom der Theorie, daß Währungskursänderungen eigentlich nicht nötig wären, wenn die anderen, nicht-monetären Mechanismen frei spielen könnten. Aber wie jedermann aus der Praxis weiß: die güterwirtschaftlichen Anpassungen sind wirtschaftspolitisch heute nicht mehr leicht zu verdauen – die Preisbewegungen sind ja geradezu tabu geworden, ebenso das konjunkturelle Auf und Ab.

Bei zunehmender Einsicht, doch immer nur mit beschränkt freien Marktmechanismen rechnen zu können, wurde immer wieder darauf hingewiesen, daß mit flexiblen Wechselkursen jene Ausgleichsbewegungen zwischen den einzelnen Volkswirtschaften zustande kämen, die wir leider nicht ohne weiteres voraussetzen dürfen. Diese Diskussion über stabile oder variable Wechselkurse trifft den Kern der Währungspolitik und steht deshalb auch im Zentrum aller Aufwertungs- und Abwertungsdebatten. Die wissenschaftliche Meinung über die Frage ist aber – so kann man dem nachgestellten Beitrag von Prof. Otto Veit entnehmen – durchaus noch nicht fixiert und man muß vielleicht gerade im Zeitalter der wirtschaftlichen Integration neue Gesichtspunkte – mindestens für das Verhältnis der europäischen Währungen zueinander – in Betracht ziehen.

Ein Jahr ist seit der Aufwertung vergangen. Mit Recht mag man deshalb Vermutungen darüber anstellen – auch wenn sie nur schwer zu belegen sind –, ob sich die Hoffnungen auf der einen Seite oder die Befürchtungen auf der anderen bestätigt haben. Da wäre vor allem der konjunkturelle Aspekt der DM-Kursänderung zu untersuchen. Um es vorweg zu sagen: Ein Urteil über die „Qualität“ der Aufwertung aus diesem Gesichtswinkel zu fällen, muß sehr schwerfallen. Denn der Wirtschaftsablauf ist eine komplexe Größe, von sehr vielen Faktoren abhängig, auch von nicht-wirtschaftlichen. Statt von den Auswirkungen der 5prozentigen Aufwertung zu sprechen, könnte man ebensogut auf den 13. August, auf die Folgen der Wahlkampagne und der langatmigen Regierungsbildung, auf die Folgen des Goa-Konfliktes oder beliebiger anderer politischer Ereignisse hinweisen.

Der Konjunkturverlauf hat sich im Laufe des Jahres 1961 ohne Zweifel abgeflacht. Die Auslandsaufträge für die Industrie liegen nicht mehr auf Vorjahreshöhe und sind auch noch knapp unter dem Stand Ende 1959 (vgl. Graphik „Auftragseingang in der Industrie“). Auch die Produktionskurve verläuft flacher. Man muß aber – ähnlich wie bei den Auftragseingängen – die Wendepunkte früher als im März 1961 suchen: sie lagen alle schon im Jahre 1959. Nur der Ausstoß reiner Investitionsgüter zeigt einen unverminderten Aufschwung; doch werden wir auch hier – in Anpassung an das breitere Konjunkturgeschehen – nicht mehr allzu lange auf eine Verflachung warten müssen. Eine Konjunkturdämpfung ist jedenfalls von der Aufwertung nicht nachweisbar ausgegangen. Der Richtungswechsel der Konjunkturkurve war schon vorher da.