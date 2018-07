Ein Diskussionsbeitrag zur Auseinandersetzung um den Wechselkurs

Von Oito Veit

Empirisch sind Vorbehalte gegen den frei schwankenden Wechselkurs entstanden, weil man bei kritischer Währungslage ein Abgleiten des Kurses und in der Folge eine Abwertung befürchtete. Ein Defizit der Zahlungsbilanz – verursacht durch Inflation in der Binnenwirtschaft oder durch Deflation in der umgebenden Welt – sollte mittels flexibler Kurse vermieden werden. In der Bundesrepublik entstand eine ähnliche Debatte über den Wert gleitender Wechselkurse, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen – nämlich um die Aufwertung zu verhindern. In der Kontroverse „flexibel oder fest“ stehen sich zwei Auffassungen entgegen:

Auf der einen Seite hat man feste oder stabile Wechselkurse (mit geringer Spannweite), die von nationalen Regierungen und Währungsbehörden bekanntgegeben und international anerkannt sind – ausgedrückt in einer Goldparität sowie in Aufkaufs- und Verkaufskursen für harte Währungen.

Auf der anderen Seite herrscht die Auffassung, daß Kursveränderungen und damit Veränderungen der Goldparität als nationale Angelegenheit zu betrachten sind. Der Wechselkurs wird also dem freien Devisenmarkt überlassen, oder je nach „Marktlage“ kann die nationale Währung abgewertet oder aufgewertet werden.

Besser als Devisenzwangswirtschaft

Läßt eine Regierung ihre Währung frei „gleiten“, oder entscheidet sie sich für eine Abwertung, so erreicht sie im Grunde genommen das gleiche Ziel, wie wenn sie die ihr zufließenden Auslandsvaluten rationiert. Dieser mit dem Begriff der „Devisenzwangswirtschaft“ umschriebene Zustand ist jedenfalls schlechter in der Praxis als frei schwebende Wechselkurse. Dennoch vermag weder das eine noch das andere zu verhindern, was verhindert werden soll: eine Senkung der Realeinkommen im Inland.