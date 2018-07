SÜDDEUTSCHER RUNDFUNK

Hinter diesem so braven Titel verbirgt sich ein erschütternder Bericht über die Welt, des Irrsinns. Arthur Adamov reißt die Tür auf zu einer uns fremden Welt. An zwei Fällen grauenvoller Zeitangst zeigt er die Vernichtung des Menschen, aber auch den mühsamen Ausbruch ins Helle.

Fall 1: Zwei deutsche Widerstandskämpfer verbergen sich als simulierende Patienten in einer Nervenheilanstalt. Der eine aber wird wirklich krank. Als sich beide im Garten der Anstalt verbergen, um dem Zugriff der „Euthanasie“ zu entkommen, verrät er im Wahn seinen Kameraden. Beide werden getötet.

Fall 2: Die Verlobte eines französischen Widerstandskämpfers leidet an depressiver Melancholie. Sie ist erfüllt vom Entsetzen über das unaufhaltsame Verrinnen der Zeit. Das Interesse an der Umwelt ist erloschen. Als aber eines Tages der SD ihren Verlobten sucht, wird sie in die Wirklichkeit zurückgeschleudert. Es gelingt ihr, unter dem Vorwand der Krankheit die Schergen So lange aufzuhalten, bis ihr Bräutigam in Sicherheit ist. Und sie gesundet.

Adamovs eigenartiges Experiment, die Verbindung zweier Hörspielepisoden mit davor- und dazwischengesetztem erklärendem Kolleg über Psychiatrie (vom SDR zu Recht in der Sendereihe „Radio-Essay“ gebracht) erinnert an Schulfunksendungen für Erwachsene. Doch zögert man, dieses literarische Unternehmen. als gelungen zu bezeichnen. Die bohrende Eindringlichkeit der intensiv gestalteten Hörspielszenen wird durch die Erklärungen des Autors, die neben den gut geschriebenen Dialogen holprig und unklar wirken, beeinträchtigt. Ein kurzes Vorwort der Rundfunkredaktion wäre wirksamer gewesen und hätte die Kunst des berühmten Dramatikers voll zur Geltung kommen lassen.

H. K.