Wir hatten bei uns zu Hause zwei Probleme zu lösen: Im Keller fiel der Putz von den Wänden, und ein Zimmer bedurfte dringend einer neuen Tapete.

Der Mauermeister sagte: „Tut mir leid, aber für solchen Kleinkram habe ich keine Leute. Ich habe so schon zu wenig Arbeiter auf meinen Bauten.“

Der Malermeister, sagte: „Ausgeschlossen. Ich habe noch 90 Neubauwohnungen zu bearbeiten. Da kann ich vorläufig gar nicht an Ihr Zimmer denken.“

Beide sagten aber: „Wenn Sie es selbst machen wollen, will ich Ihnen gern mit Rat zur Seite stehen.“

Und beide sagten noch: „Ich bin froh, wenn die Leute solche Arbeiten selbst machen.“

Nanu, die Handwerker, früher ängstlich darauf bedacht, daß ihnen keiner ins Handwerk pfuschte, sind froh, wenn man nach dem Schiller-Zitat handelt: „Die Axt im Haus erspart den Zimmermann“ – was in der heutigen Umgangssprache übersetzt heißt: do it yourself! Wenn man den Demoskopen trauen darf, ist die Haltung der beiden biederen Handwerksmeister typisch für rund zwei Drittel der Handwerker, die sich durch die Selbsthilfe nicht nur nicht bedroht fühlen, sondern sogar entlastet.

Bei einer Umfrage, mit der die William Wilkens Wirtschaftswerbung KG, Hamburg, den verschiedenen Aspekten des do it yourself auf den Grund gehen wollte, gab es überraschende Antworten. So meinte ein Schreiner: „Ich bin froh, daß ich mich größeren Sachen widmen kann.“ Und ein Tischler: „Eigentlich bin ich froh, denn bei den kleinen Reparaturen wäre nichts mehr zu verdienen.“ Verständlicher Skepsis begegnet man allerdings bei den Elektrikern, die befürchten, daß die „Stümperei“ handwerklicher Hausarbeit auf ihrem Gebiet böse Folgen haben könnte.