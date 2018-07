Von Wolfgang Ebert

„... dabei gebe ich mir doch solche Mühe“, sagte ich beschwichtigend, während sich meine Frau mit einem Staublappen in der Hand bedrohlich meinem Schreibtisch näherte. Über Nacht fallen ihr gewöhnlich die besten Vorwürfe gegen mich ein, und eben war ich von ihr beschuldigt worden, an keiner der großen Polemiken beteiligt gewesen zu sein, die unsere geistig interessierte Öffentlichkeit in letzter Zeit aufgewühlt hatten.

„Was soll ich denn tun? Mit mir legt sich eben keiner an. Vielleicht haben sie Angst vor mir?“

Mit einem verächtlichen Schnauben fuhr sie jetzt mit dem Staubtuch zwischen meinen Manuskriptblättern herum, was mich in unterdrückte Erregung versetzte.

„Alle haben einen, mit dem sie in Streit liegen. Alle! Nur du nicht!“ Offenbar um meine Skepsis zu besiegen, holte sie aus ihrer Schürze einen bekritzelten Zettel. „Hier...bitte! Eine Liste sämtlicher Streitsachen dieser Saison. Da haben wir: Kesten gegen Johnson und Tonband. Wegen der Mauer (Berlin). Dann: Kuby gegen Hans Sahl, den S. Fischer Verlag und den Münchner Intendanten Henrichs. Wegen der „Mauer“ (amerikanisches Theaterstück).“

„Da griff dann noch von Wien aus Weigel ein“, sagte ich ergänzend.

„So? Und warum hast du nicht eingegriffen?“ sagte sie und schrieb etwas auf ihren Zettel.