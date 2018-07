Nanu, die Handwerker, früher ängstlich darauf bedacht, daß ihnen keiner ins Handwerk pfuschte, sind froh, wenn man nach dem Schiller-Zitat handelt: „Die Axt im Haus erspart den Zimmermann“ – was in der heutigen Umgangssprache übersetzt heißt: do it yourself! Wenn man den Demoskopen trauen darf, ist die Haltung der beiden biederen Handwerksmeister typisch für rund zwei Drittel der Handwerker, die sich durch die Selbsthilfe nicht nur nicht bedroht fühlen, sondern sogar entlastet.