Wir berichten über ein gutes Geschäftsjahr in einem Zeitpunkt, wo wir einer – wie wir hoffen vorübergehend – veränderten Marktsituation gegenüberstehen“, sagte in der diesjährigen Pressekonferenz der Phoenix-Rheinrohr AG, Düsseldorf, das Vorstandsmitglied Dr. Hans Karl Vellguth, und in der Tat beweist der Abschluß der Gesellschaft diesmal besonders eindringlich, daß der Geschäftsbericht eines Unternehmens zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung gelegentlich nur noch historischen Wert besitzt. Die Diskrepanz zwischen den Geschäftsjahren 1960/61 und – soweit bisher übersehbar – 1961/62 ist groß, größer als bei den meisten anderen Hüttenwerken im Revier. Denn bei Phoenix-Rheinrohr wird die Stahlflaute erst in diesem Jahr spürbar. Das Berichtsjahr dagegen ist noch ein ganz lupenreiner Edelstein gewesen. Es war nochmals günstiger als das vorangegangene Superjahr 1959/60, und das kann längst nicht jedes Unternehmen der westdeutschen Stahlindustrie von sich behaupten. Aber in den letzten Monaten 1961 hat es auch Phoenix erwischt. Die vorliegenden Ergebnisse des neuen Geschäftsjahres sind daher diesmal die notwendige Ergänzung zu den Daten des Berichtsjahres, die für die Aktionäre nur noch die halbe Wahrheit sind.

In den ersten vier Monaten des neuen Geschäftsjahres mußte das Unternehmen einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum des Berichtsjahres von 9,5 % auf 548 (605) Mill. DM hinnehmen. Die Verwaltung klagt über eine weitere Verschlechterung der Bruttoerlöse bei einer Reihe von Erzeugnissen. Produktionseinschränkungen wirkten sich unterschiedlich aus. Aber der Februar brachte bereits eine leichte Zunahme der Geschäftstätigkeit; um rund 10 000 t konnte der Auftragsbestand wieder aufgestockt werden.

Vorstandsmitglied Ernst Wolf Mommsen vertrat in der Pressekonferenz den Standpunkt, daß im Frühjahr mit einer Wiederbelebung des Inlandabsatzes gerechnet werden darf. Es gebe auch Anzeichen für ein Anziehen des Exportgeschäftes. Allerdings betonte auch er nachdrücklich, daß es zweifelhaft sei, ob es gelingen wird, im zweiten Halbjahr die Umsatz- und Produktionsrückgänge der ersten sechs Monate wieder voll auszugleichen. Da sich ein Teil der Bruttoerlöse verschlechtert habe, so führte Mommsen aus, werde selbst bei steigender Produktion der Gesamtumsatz niedriger liegen als im abgelaufenen Geschäftsjahr. Es könre ohnehin nicht erwartet werden, daß die günstige Erlössituation der beiden letzten Geschäftsjahr bei gleichzeitig hoher Auslastung der Anlagen in absehbarer Zeit wiederkomme.

Die Aktionäre werden diesen Worten Beachtung schenken müssen, wenn ihnen der Abschluß des Geschäftsjahres 1960/61 vorgelegt wird. Die vorgeschlagene Dividende von wieder 12 % kann nur im Hinblick auf das folgende – schlechtere – Geschäftsjahr bewertet werden: Denn ohne den Blick nach vorn hätte die Ausschüttung zweifellos höher ausfallen können. Das Geschäftsjahr 1960/61 hat bei Phoenix-Rheinrohr nicht nur ansehnliche Produktions- und Umsatzziffern gebracht, sondern auch ein normales verbessertes Ergebnis. Der für die Dividende erforderliche Reingewinn von diesmal 33,1 (29) Mill. DM ist bei der Frage, was das Unternehmen wirklich verdient hat, nur unter „ferner liefen...“ zu betrachten. Die Verwaltung betont denn auch ausdrücklich, daß sie sich der „notwendigen Vorsorge für schlechtere Jahre“ besonders angenommen habe. Dabei mögen bereits die Erfahrungen – und vor allem die Erwartungen – des laufenden Geschäftsjahres Pate gestanden haben. Offen sichtbar wird dies zunächst in der Tatsache, daß die Gesellschaft aus ihrem versteuerten Ergebnis einen Brocken von 20 Mill. DM der „Anderen Rücklage“ zugeführt hat. Weitere 4,1 Mill. DM Rücklagen sind bei Organtöchtern gebildet und bei der Mutter versteuert worden. Das Ansteigen der Körperschaftsteuer um 33 Mill. DM – von 15,3 auf 48,8 Mill. DM – findet vor allem in diesen beiden Maßnahmen seine Begründung.

Es versteht sich aber, daß daneben auch die steuerneutralen Gewinn Verwendungsmöglichkeiten voll ausgeschöpft werden konnten. Vorstandsmitglied Dr. Vellguth wies darauf hin, daß die Verwaltung eine besonders vorsichtige Bewertung für notwendig gehalten habe. Im Rahmen der vorsorglichen Geschäftspolitik ist auch eine nicht unerhebliche Abschreibung – von 24 Mill. DM – auf Beteiligungen zu erwähnen.

Mit einer Zuwachsrate von 5,5 % brachte das Unternehmen seinen Umsatz im Berichtsjahr auf 1,838 Mrd. DM. Der Exportanteil ist nochmals leicht, auf 26,2 % angestiegen. Wie die Verwaltung hierzu ergänzend mitteilte, ist der Umsatz des Berichtsjahres ein exakter Anhaltspunkt dafür, „wie die Kapazität des Unternehmens bei normaler Marktlage bewertet werden kann“. Das Umsatzvolumen von 1,8 Mrd. DM entspricht einer praktisch voll ausgelasteten Kapazität. Nmn.