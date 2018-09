Inhalt Seite 1 — Reformer zwischen allen Feuern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Irans Ministerpräsident Dr. Ali Amini, der seine Rundreise durch vier europäische Länder letzte Woche in der Bundesrepublik begann, ist ein Politiker, der in seinem Heimatland zwischen allen Feuern steht und sich an vielen Fronten seiner Haut wehren muß. Er stammt aus einer jener "Tausend Familien", die Persien noch heute regieren, aber er hat sich zum Ziel gesetzt, die Macht gerade dieser Oligarchie zu zerschlagen, um Iran den Eintritt in das zwanzigste Jahrhundert zu ermöglichen; er ist ein erklärter Reformer, aber den radikalen Elementen seines Landes geht er zu vorsichtig vor.

So wird Amini von links wie von rechts angefeindet, von den mächtigen Großgrundbesitzern wie von den drängenden Studenten, den arbeitslosen Intellektuellen und dem unruhigen städtischen Proletariat der Zwei-Millionen-Stadt Teheran. Seine Machtbasis ist schmal, sein Rückhalt beim Hofe Seiner Kaiserlichen Majestät des Schahin-Schah offenbar auch nicht immer verläßlich. Im Grunde ist es denn ein wahres Wunder, daß Amini – den der Schah im Mai 1961 berief – überhaupt noch an der Regierung ist.

Als ich vor einem Vierteljahr in Teheran war, gab es nicht viele, die dem Premier eine lange politische Wirksamkeit prophezeiten. "Eigentlich ist er schon am Ende"‚ sagten manche, "eigentlich ist er mit seinem Programm auch schon gescheitert". Zwei Monate noch gaben sie ihm, mehr nicht. Und im Basar, in den Teestuben und den Universitäts-Seminaren wurde nur von einem gesprochen: von einem bevorstehenden, mit allerhöchster Billigung eingefädelten Putsch des Generals Bachtiari, dem früheren Chef der Sicherheitspolizei. "Das wird ein Rechtsregime geben, das sich gewaschen hat", sorgten sich nachdenkliche Perser, "und dann wird es mit dem Reformwillen für lange Zeit erst einmal wieder vorbei sein."

Die Skeptiker freilich haben zu früh geunkt. Die zwei Monate sind vergangen, doch Ali Amini ist noch immer am Ruder. Zwar haben ihm neue Studentenunruhen im Januar schwer zu schaffen gemacht, aber er ist – nicht eben zimperlich übrigens – damit fertig geworden. Den General Bachtiari jedoch hat er des Landes verweisen lassen, und das dringlichste Reformwerk packt er jetzt mit verdoppelter Energie an: die Landreform, die in dem mittelalterlich-feudalen Persien in Wahrheit der Befreiung der Bauern aus der Leibeigenschaft gleichkommt. Mittelalterlich: Es ist vielleicht mehr als ein Zufall, daß man im Iran heute nach islamischer Zeitrechnung das Jahr des Propheten 1340 schreibt...

Von den 21 Millionen Menschen Persiens leben drei Viertel auf dem Lande; zwei Drittel des bebauten Landes aber samt den 30 000 dazugehörigen Dörfern gehören privaten Großgrundbesitzern. Manche der Grundherren besitzen ein Dorf; andere besitzen über 200 Dörfer; in die Herrschaft über wieder andere Dörfer teilt sich eine Vielzahl von Herren. In Aserbeidschan betrachten sich Grundbesitzer mit weniger denn sechs ganzen Dörfern als "Kleinbauern". Zwölf Prozent der Großgrundbesitzer teilen sich in 40 Prozent der Dörfer des Landes. Die bäuerlichen Pächter dürfen nur ein Fünftel der Einnahmen behalten, die das von ihnen bebaute Land abwirft.

Die Landreform hatte Amini schon in seiner Regierungserklärung als dringlichste Aufgabe bezeichnet. Allerdings will er sich das Tempo der Reform weder von den widerstrebenden Latifundienbesitzern noch von den stürmischen Studenten vorschreiben lassen. Er ist ein Politiker, der die Evolution will, um die Revolution zu verhindern, der dabei aber umsichtig vorzugehen trachtet, um nicht die ganze Landwirtschaft durch überstürzte Maßnahmen durcheinanderzubringen. So will er die Bauern zunächst in Genossenschaften zusammenfassen, damit sie, die bisher eine reine Hauswirtschaft betrieben, sich auch in der Marktwirtschaft zurechtfinden. Zu den Ländereien, die jetzt nach dem Motto "Wer das Land bebaut, soll es auch besitzen" verteilt werden, zählen auch die riesigen Besitzungen der Familie Amini.

Dringlicher noch als die Landreform war bei Aminis Amtsantritt die Sanierung der durch Unvermögen und Korruption schwer angeschlagenen Wirtschaft Persiens. Hier hat der Ministerpräsident, der einst in Frankreich zum Dr. jur. et rer. pol. promoviert und sich schon in den fünfziger Jahren erst als Finanzminister und dann als Kritiker seiner Nachfolger einen guten Namen gemacht hatte, von Anfang an energisch zugepackt. Durch straffe Einfuhrbeschränkungen – vor allem bei Luxusgütern – und eine restriktive Kreditpolitik hat er den Verfall der Zahlungsbilanz aufgehalten. Kein Wunder, daß ihm dies auch die Gegnerschaft der Basarie eingetragen hat; doch Amini läßt sich dadurch nicht beirren. Er weiß allerdings: Um Persien von Grund auf zu reformieren, um es planmäßig ins 20. Jahrhundert hineinzuführen, braucht es ungeheurer Kapitalmittel. Wenigstens einen Teil davon im Westen aufzutreiben, ist der Zweck seiner gegenwärtigen Europa-Reise.