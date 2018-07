Lieber Siegfried Lenz,

Wie konnten Sie bloß! Ich meine es so besserwisserisch, wie es klingt, wenn ich Ihnen vorhalte: Mir wäre das nicht passiert. Da wollte mich doch neulich ein Freund überreden, mit ihm in ein Lokal zu gehen, um dort Nieren zu essen. Schweinsnieren natürlich. Ich aber sagte: Da geh’ ich nicht hin, Graß hat gesagt, die Nieren in diesem Lokal seien miserabel, Nieren dürfe man dort einfach nicht essen. Mein Freund, der weiß, was er sagt, wenn er was sagt, sagte: Der Koch hat gewechselt. Er nannte mir sofort den Namen des alten, miserable Nieren bereitenden Kochs und den Namen des neuen Kochs, der, sagte er, für gute Nieren bekannt sei. Ich widerstand. Ich dachte an Graß. Ich dachte: das kannst Du nicht machen. Sicher hat irgendein großes S davon erfahren, daß Graß dieses Lokal seiner Nieren wegen mit dem Bann des Kenners belegt hat. Geh ich aber rein und S. erfährt’s, dann freut er sich, daß zwischen den Jungen hinsichtlich der Nieren offenbar Differenzen bestehen. Also verzichtete ich um der Solidarität willen auf die von meinem Freund gepriesenen Nieren.

Ich weiß, daß Graß, immer auf dem Posten, was S., Solidarität und Nieren betrifft, durch mein unsolidarisches Verhalten sicher zu mehreren offenen Briefen gezwungen worden wäre. Was hätte es genützt, lieber Siegfried Lenz, wenn ich, noch den Nachgeschmack der unvergleichlichen Nieren auf der Zunge, behauptet hätte: der Koch hat gewechselt? Nichts hätte es genützt, die Solidarität wäre beim Teufel gewesen, S. hätte sich gefreut, und Graß hätte seine Zeit schon mit offenen Briefen vergeudet gehabt.

Der Vorwurf, ihn zu einem offenen Brief veranlaßt zu haben, kann Ihnen, lieber Lenz, nicht erspart bleiben. (Entschuldigen Sie bitte, wenn ich mitunter schon, mal Ihren Vornamen unterschlage, Sie haben ja schon in der Anrede gesehen, daß ich ihn richtig zu schreiben weiß. Ich empfände es als eine liebenswürdige Geste, wenn Sie mir gelegentlich dafür dankten. Es kann ruhig in einem offenen Brief geschehen.)

Ich hoffe, Sie sehen endlich ein, daß man zur Zeit immer an alles denken muß. Graß, der von Preisen und Nieren wirklich etwas versteht, mag das gar nicht, wenn jeder tut, was er will. Im letzten Jahr die Panne mit den Ostschriftstellern, die einfach taten, was Sie für richtig hielten, obwohl ihnen deutlich genug (im offenen Brief) gesagt worden war, was man von ihnen erwartete. Achten Sie bitte. darauf, daß wenigstens bei uns im Westen die von Graß erwünschte Solidarität eingehalten wird. Falls Sie es noch nicht wissen, nur Kartelle sind bei uns verboten, nicht aber Kollektive. Und denken Sie doch bitte bei allem, was Sie tun, immer daran, wie es auf S. wirken muß. Graß denkt auch immer daran.

Aber nun genug des besserwisserischen Tadels. Ein Gutes hat die Maßregelung, die Ihnen durch Graß zuteil wurde, doch gehabt: Wir haben von ihm erfahren, er liebäugle auf astrologische Art mit den Sternen. Und einmal im Zuge, plauderte er gleich noch aus, daß seine Wiege in Danzig stand. Zwei Informationen, für die wir nicht nur ihm, sondern eigentlich auch Ihnen, dem unglücklich-unfreiwilligen Anlaß, dankbar sein müssen. Trotzdem, so neu und wichtig für uns alle diese Mitteilungen sind, lieber Siegfried Lenz, seien Sie in Zukunft ein bißchen vorsichtiger.

Und um des lieben Friedens willen: zahlen Sie die 8000 Mark, die Graß von Ihnen fordert. Nehmen Sie die Mitteilung seiner Kontonummer bitte nicht als symbolische Floskel. Es ist eine Ihnen auferlegte Buße. Zahlen Sie, und Sie stehen wieder sauber und solidarisch da.

In Erwartung Ihres im voraus geschätzten offenen Briefes Ihr