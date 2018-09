DÜSSELDORF (Deutsche Oper am Rhein): „Doktor Faust“ von Ferruccio Busoni

Das letzte Bühnenwerk des deutsch-italienischen Komponisten wird Jahrzehnte nach seiner Uraufführung (1925 in Dresden) von neuem umworben. Nach dem Kriege versuchten schon Dortmund, Berlin, Mannheim, Mailand und Wuppertal der problematischen Oper beizukommen. Vergleichend mit der Wuppertaler Inszenierung (vor zwei Monaten), urteilt die Rheinische Post: „Man erlebte zwei verschiedene Werke.“ In Düsseldorf griff der Regisseur Adolf Rott auf das Puppenspiel als symbolischen Rahmen zurück. Der Dirigent Alberto Erede strich wenig. „Was bei solcher Breite der Darstellung in Auge und Ohr springt“, ist nach dem Eindruck der Düsseldorfer Nachrichten „der seltsame Gegensatz zwischen Puppenspiel-Naivität und grüblerischer Pathetik.“ In Wuppertal hatten Georg Reinhardt (Regie) und Heinrich Wendel (Ausstattung) „durch verkürzte Wiedergabe die Einheitlichkeit des Mysteriums erreicht“. In Düsseldorf lag das Gewicht der Aufführung auf dem Musikalischen. „Bei allem Geschmack bleibt Wuppertal da zurück.“ Die Düsseldorfer „Premiere war Wochen vorher durch Vorbestellungen ausverkauft. Abends selbst sah man viele leere Plätze“: Dietrich Fischer-Dieskau hatte krankheitshalber absagen müssen. Aber Carlos Alexander, dem Düsseldorfer Rollenvertreter, wird bescheinigt, daß er kein Ersatz in der riesigen Faustpartie gewesen sei. Zum „gleichberechtigten höllischen Gegenpart“ erhob die Düsseldorfer Interpretation den tenoralen Mephisto (Hans Kaart).

DÜSSELDORF (Schauspielhaus):

Shakespeares „Wintermärchen“

Als strahlenden Gegenpol zu seiner Inszenierung des ‚Sommernachtstraums‘ am glückhaften Spielzeitbeginn brachte Stroux jetzt das ‚Wintermärchen‘ heraus. In Jean-Pierre Ponnelles farbensatter Ausstattung bewies das überlegen geführte Ensemble abermals seinen hohen Rang.“ Solch freudige Zustimmung in der Neuen Ruhr-Zeitung wird von der Rheinischen Post ein wenig herabgestimmt: „Stroux hatte mehr auf das Schaubare gesetzt als auf die Sprache ... Ein Hauch zuviel Romantik überzieht die ganze Aufführung ... Wohlwollende Zustimmung genügt.“ Düsseldorfer Nachrichten: „Entschieden wird der Abend in der Szene, in der die ‚Statue‘ der Hermione wieder Fleisch und Blut wird ... Carmen-Renate Köper hat sich mit dieser Hermione in die erste Reihe des Ensembles gespielt.“ Die Hauptrolle des Leontes wurde von Werner Dahms dargestellt.

BOCHUM (Schauspielhaus):

„Der Dachboden“ von Heinrich Goertz