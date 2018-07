Inhalt Seite 1 — Untermieter durchleuchtet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie viele Menschen – oder eigentlich „Miets-Parteien“ – leben bei uns in der Bundesrepublik in Untermiete? Die Beantwortung dieser Frage ist vor allem im Hinblick auf die Ermittlung des „Wohnungsbedarfs“ wichtig. Vor nicht zu langer Zeit waren noch Schätzungen im Umlauf, wonach etwa 80 % der in Untermiete wohnenden „Parteien“ eine eigene (Miets- oder Eigentums-) Wohnung anstreben sollten. Damit kam man zu Zahlen für den ungedeckten Wohnungsbedarf, die in der Größenordnung von etwa 2,5 Millionen lagen.

Alle solche Schätzungen sind inzwischen überholt: wir wissen nun ziemlich genau, daß sie weit überhöht waren. Nach den neuesten Zahlen über die Ergebnisse einer vor knapp zwei Jahren durchgeführten Erhebung – veröffentlicht im Januar-Heft von „Wirtschaft und Statistik“ – leben nur noch 15 % aller „Haushalte“ in Untermiete, gegen 17 % im Jahre 1957, und 35 % im Jahre 1950. Etwa die Hälfte dieser „Haushalte“ aber bestand aus Einzelpersonen, während 1950 die Untermieter-Haushalte noch in zwei Drittel aller Fälle zwei oder mehr Personen zählten.

Von den rund 1,4 Millionen „Einzeluntermietern“ haben nur verhältnismäßig wenige die Absicht, sich zu „verändern“, also eine andere Wohnung – was durchaus nicht in jedem Falle heißt: eine eigene Wohnung – zu suchen. Dieser Wunsch wurde in 15 % aller Fälle geäußert... Aber vielfach blieb es eben bei einem solchen recht vagen Wunsch, ohne irgendwelche weiteren Bemühungen. Hoch gegriffen ist bei 125 000 Einzeluntermietern ein Wohnungsbedarf (oder eigentlich nur ein dringender Wunsch, sich „zu verändern“) anzunehmen.

Etwas anders liegen die Dinge bei den Familien (oder, wie die Statistik umständlicher, aber präziser sagt: bei den Mehrpersonenhaushalten), die in Untermiete wohnen, und zwar zum Teil eben noch als behördlich – vom Wohnungsamt – „Eingewiesene“. Von dieser Gruppe wollen sich 39 % „verändern“. Und bei etwa 24 % der Gesamtzahl – das sind, in absoluten Zahlen, ziemlich genau 300 000 Haushalte – sind auch ernsthafte Bemühungen in diesem Sinne unternommen worden. In dieser Höhe liegt also ein echter Wohnungsbedarf von seiten der Untermieter vor.

Natürlich darf man die Zahl 300 000 nicht einfach in Beziehung zu dem jährlichen Neubau-Volumen von über 500 000 Wohnungen setzen, weil ja der neu entstehende Wohnungsbedarf vor allem aus der Nachfrage der jungen Ehepaare resultiert. (Jährlich kommen etwa 500 000 Ehen „neu“ hinzu und etwa 300 000 werden durch den Tod eines Ehepartners oder durch Scheidung aufgelöst.) Andererseits würde man zu Doppelzählungen kommen, wollte man den Bedarf, der sich aus dem Nettozuwachs an Familien-Neugründungen – hoch gegriffen 200 000 – und aus den Wohnungswünschen von in Untermiete lebenden Haushalten ergibt, einfach addieren: vielfach überschneiden sich eben diese beiden „Interessentengruppen“.

Auf den ersten Blick wirkt es geradezu unglaubhaft, daß mehr als 60 % aller Mehrpersonenhaushalte und etwa 85 % aller Einzelmieter in ihrem Untermietsverhältnis bleiben möchten. Aber eben nur auf den ersten Blick: Eine genauere Analyse der statistischen Ergebnisse läßt die Gründe für diese erstaunliche Seßhaftigkeit der Untermieter – die gar nicht zu den aus unseren „eigenen Erfahrungen“ gewonnenen Vorstellungen passen will – unschwer erkennen. Was nämlich fast durchweg übersehen wird, ist die Tatsache, daß in der Mehrzahl der Fälle – auch hier wieder ergibt sich die Zahl von 61 % – verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Wohnungsinhabern und „ihren“ Untermietern (Einzelpersonen wie auch Familien) bestehen. Noch etwas Weiteres kommt hinzu: nämlich das Faktum, daß neben dem jungen „möblierten Herrn“, der früher einmal der typische Untermieter gewesen ist (und neben der „möblierten jungen Dame“, die heute zahlenmäßig überwiegt), verhältnismäßig viele ältere Personen – seien sie nun mit dem Wohnungsinhaber verwandt oder nicht – in Untermiete leben, und das dann eben meist „auf Dauer“.

Dies trifft für die Einzelmieter zu, von denen die (Sozial-)Rentner und Pensionäre, mit 40 % der Gesamtzahl, einen relativ hohen Prozentsatz stellen, und von denen fast 30 % über 65 Jahre alt sind. Das gilt aber auch für die Mehrpersonenhaushalte, und zwar – genauer gesagt – für deren Haushaltsvorstände, von denen jeder achte der gleichen Altersstufe angehört. Je kleiner die Wohngemeinde ist, um so höher ist der Anteil der „Alten“; in Orten unter 2000 Einwohnern ist beispielsweise in den Untermieterfamilien jeder vierte Haushaltungsvorstand über 65 Jahre alt. Verwandtschaftliche Beziehungen, Alter und relativ geringe Einkommenshöhe begründen also die erstaunlich große „Immobilität“ bei der Mehrzahl der Untermieterhaushalte.