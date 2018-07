Randbemerkungen zu einem Beruf, den es nicht gibt

Von Willi Bongard

Von Aräometerjustierer bis Zupfinstrumentenbauer reichen die anerkannten Berufsbilder mit vorgeschriebener Lehrzeit, mit Prüfungen und Diplomen. Einzig der vielbesprochene und oft zitierte Werbefachmann zeichnet sich dadurch aus, daß es ihn nicht gibt...“

Mit dieser ebenso sybillinischen wie zutreffenden Formulierung wird eine beinahe bibliophile Kostbarkeit eingeleitet, die eine westdeutsche Werbeagentur als Visitenkarte abgibt: „Berufe in einer Werbeagentur.““’ – Wer möchte nicht etwas über einen Beruf erfahren, den es nicht gibt und der doch in aller Leute Mund – und im Stellenanzeigenteil unserer Tageszeitungen einfach nicht mehr zu übersehen ist?

„Wir suchen einen Werbeberater. Die zu vergebende Position bewerten wir mit einem Jahreseinkommen von 50 000 DM.“ A la bonheur! Da wird sich so mancher fragen, ob er seinen Beruf nicht verfehlt hat! Werbefachmann müßte man sein! Ja, aber was zum Teufel ist das? Der Werbefachmann – von Format – versteckt sich hinter tausend verschiedenen Bezeichnungen und wird unter ebensoviel Decknamen gesucht.

„Werbe-X sucht einen FFF-Mann.“ Der muß es offenbar noch besser als aus dem FF verstehen, denkt sich der Laie. Der (Werbe-)Fachmann lächelt und weiß, daß es sich um einen Film-, Funk- und Fernsehspezialisten handelt. Was wird verlangt? „Ein Mann, der die Branche kennt, der weiß, welcher Produzent welche Aufgaben am besten realisiert, der mit der kreativen Gruppe kreativ zusammenarbeiten will, der sofort die geeigneten Interpreten nennen kann...“

In der Tat, eines Interpreten bedarf es für das Abakadabra, das Fach-Chinesisch der Werbefachleute. „Chinesisch“ heißt hier allerdings Englisch, genauer noch Amerikanisch. Denn von da her rühren die Sprachwurzeln eines Berufs, der unzweifelhaft zu den interessantesten und attraktivsten unserer Zeit gehört. Da muß man sich mit Bezeichnungen wie Layouter, Visualiser, Display-Gestalter, Art-Buyer und Merchandiser vertraut machen. Gemeint sind – in der Reihenfolge der Verklausulierungen – graphische Ideengestalter, Entwurfsgraphiker, Schaufenster- und Innendekorateure, Spezialisten, die freie Künstler beauftragen und Vertriebsfachleute. Die künstlerischen Leiter von Werbeagenturen heißen schlicht aber eindrucksvoll „Art Director“, der Formgestalter wird zum „Designer“ und der Marktforscher zum „Marketing-Spezialisten“.