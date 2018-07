Auf der vorjährigen Hauptversammlung der August Thyssenhütte AG, Duisburg-Hamborn, waren die Montanaktien als „Arme-Leute-Papiere“ bezeichnet worden. Und damals standen sie noch vergleichsweise gut. Der gleiche Ärger wird sich vermutlich in dieser Hauptversammlungssaison wieder Luft machen; denn die Montankurse sind wiederum ständig zurückgegangen. Kursverluste bis zu 100 Punkten innerhalb des letzten Jahres waren zu verzeichnen, wobei die latent immer vorhandene Unlust an den Montanwerten durch die weniger günstige Geschäftsentwicklung der eisenschaffenden Werke unterstützt wird. Die August Thyssenhütte, die nicht zu Unrecht als Spitzenreiter der deutschen Montanindustrie gilt, hat in den letzten 12 Monaten rund 90 Punkte an der Börse eingebüßt. Die ATH-Aktie, die mit ihrem gegenwärtigen Kurs von 224 schon zu den besonders „preiswerten“ Papieren des deutschen Aktienmarktes gehört, hat sich damit als erheblich anfälliger erwiesen, als ihr innerer Wert es rechtfertigt. Allerdings läßt sich das Kaufinteresse des anlagesuchenden Kapitals auch schlecht wecken mit den Angaben zur jüngsten Entwicklung am deutschen Stahlmarkt. Vorstandsvorsitzer Dr. Hans-Günther Sohl war in seinen Bemerkungen zum laufenden Geschäftsjahr auffallend pessimistischer als kürzlich die Verwaltung von Phoenix-Rheinrohr. Eine Besserung der Verhältnisse am Stahlmarkt könne frühestens im Sommer, aber vermutlich erst im Herbst erwartet werden, hieß es in der ATH-Pressekonferenz. Damit würde dann das ganze Geschäftsjahr 1961/62 im Zeichen der Stahlflaute stehen, und die Thyssen-Verwaltung gab dazu höchst „eindrucksvolle“ Kennzahlen bekannt.

Der Umsatzerlös je Tonne Walzstahl ist danach bei der ATH im ersten Quartal des laufenden Jahres auf 553 DM zurückgegangen; die entsprechende Vergleichszahl für das erste Vierteljahr des Berichtszeitraumes lautete noch auf 584 DM. Im ganzen Geschäftsjahr 1960/61 erzielte das Unternehmen noch 574 DM je Tonne Walzstahl. Dieser Erlösrückgang um rund 30 DM innerhalb eines Jahres bedeutet – bei einem monatlichen Walzstahlversand von etwa 200 000 t – für die Thyssenhütte immerhin einen monatlichen Erlösausfall von 6 Mill. DM, auf das ganze Jahr umgerechnet würden damit nicht weniger als 72 Mill. DM in der Kasse fehlen. Das ist schon weit mehr, als jetzt für das vergangene Geschäftsjahr an die Aktionäre der Thyssen-Gruppe ausgeschüttet wird; für die unveränderte Dividende von wieder 12 % sind diesmal 54 Mill. DM bereitgestellt worden.

Das sind zweifellos auch für die Anteilseigrer keine besonders ermutigenden Aspekte. Und wenn dabei erst berücksichtigt wird, daß gleichzeitig erhebliche Kostensteigerungen eingetreten und noch zu erwarten sind, dann wird die Aussicht noch trüber. So sind z. B. die Lohnkosten je erzeugte Tonne Rohstahl in den ersten 4 Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf 48,50 DM gestiegen; sie hatten 46 und 40 DM in den beiden vorangegangenen Jahren betragen. Wenn dazu noch darauf hingewiesen wurde, daß die Thyssenhütte bei ihrem modernen technisch und wirtschaftlichen Zuschnitt kaum noch Rationalisierungsmöglichkeiten mobilisieren könne, dann wird es einigermaßen verständlich, daß Generaldirektor Sohl diesmal auf eine Dividendenprognose für das laufende Geschäftsjahr verzichtete. Immerhin dürften aber wohl die Aktionäre davon ausgehen, daß die Reservenbildung in den letzten beiden, besonders guten Geschäftsjahren ausreicht, um ein mageres Jahr ohne größere Anstrengungen durchstehen zu können. Auch ein in diesem Jahre realisierter Buchgewinn von 34 Mill. DM – er stammt aus dem Verkauf der Siegerland-Beteiligung, die einen Barerlös von 76 Mill. DM bei einem Bilanzwert von 42 Mill. DM gebracht hat, kommt gerade recht, um das Ergebnis des Geschäftsjahres 1961/62 ein wenig aufzupolieren.

Das vergangene Geschäftsjahr bezeichnete der Konzernchef als immer noch befriedigend. Zwar war die zweite Hälfte schlechter als die erste, aber insgesamt hat sich die beginnende Stahlflaute noch nicht gravierend ausgewirkt. Der Konzernumsatz konnte mit 2,5 (2,4) Mrd. DM sogar noch ausgeweitet werden, während die Thyssenhütte allein einen leichten Rückgang auf 1,409 (1,431) Mrd. DM hinnehmen mußte, der weitgehend auf eine Ermäßigung der Inlandspreise für Warmbreitband, Feinbleche und Bandstahl sowie auf die, Erlösverschlechterungen im Exportgeschäft zurückzuführen ist. Die Exportquote betrug bei der ATH 16 (19) %. In den ersten 4 Monaten des neuen Geschäftsjahres sank der Konzernumsatz um 6 % auf einen Monatsdurchschnitt von 195 (207) Mill. DM.

Parallel zu dieser Entwicklung verläuft auch die Produktionskurve der Thyssengruppe. Im Berichtsjahre hielten sich die Erzeugungszahlen nahezu auf dem – hohen – Niveau des vorangegangenen Jahres. Von 3,073 auf 2,986 Mill. t ist die Rohstahlerzeugung der Thyssenhütte vergleichsweise wenig verringert worden. Im gesamten Konzern wurden 3,85 (3,92) Mill. t Rohstahl erschmolzen. Der Anteil an der Erzeugung des Bundesgebietes lag im Berichtsjahre bei 11,3 (11,7) %. Auch die Roheisenproduktion erscheint geringfügig auf 2,34 (2,42) Mill. t – im Konzern 2,72 (2,78) Mill. t – eingeschränkt. Dagegen sind Walzstahlerzeugnisse mit 2,454 (2,433) Mill. t – 3,158 (3,120) Mill. t in der Gruppe – nochmals über die Zahl des Geschäftsjahres 1959/60 hinausgegangen. Der Flachstahlanteil an der Gesamtproduktion des Unternehmens hat sich mit 54 (55) % kaum verändert. Gegenüber dem Berichtsjahr ist nunmehr die Rohstahlerzeugung um 4,6 und die Walzstahlproduktion um 3,4 % zurückgenommen worden. Das ist verglichen mit anderen Hüttenwerken nicht einmal viel.

Daß die Thyssen-Verwaltung auch, mit der Ertragsentwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 1960/61 zufrieden war, ist angesichts der vorgelegten Zahlen einleuchtend. Es dürfte nicht erwartet werden, daß man noch einmal so aus dem vollen schöpfen konnte wie im Jahr zuvor, aber wiederum geht das Ergebnis der TH weit über den ausgeschütteten Gewinn hinaus. Für die unveränderte Dividende werden diesmal – auf Grund der Kapitalerhöhung – 54 (46,5) Mill. DM gebraucht. Erneut wurde auch ein Teilbetrag der Lastenausgleichs-Vermögensabgabe – diesmal in Höhe von 13 (27) Mill. DM – passiviert. Die auf 111,3 (130,4) Mill. DM ermäßigten Ertragssteuern geben indessen einen Hinweis dafür, daß das vorangegangene Geschäftsjahr in der Tat noch besser war.

Unbeirrt hält die Verwaltung der August Thyssenhütte an ihrem umfangreichen Investitionsprogramm fest. Im Berichtsjahre sind die Investitionen bereits erwartungsgemäß stark in die Höhe geschnellt. Im Konzern sind 316 (183) Mill. DM und bei der ATH allein 224 (123) Mill. DM verbaut worden. Im laufenden Jahre werden ungefähr die gleichen Summen beansprucht werden, während die Aufwendungen für den Ausbau der Anlagen im Geschäftsjahr 1962/63 voraussichtlich noch um ein Drittel ansteigen werden. Der Neubau eines Hochofens, ein Blasstahlwerk mit einer geplanten Monatskapazität von 110 000 t und eine Warmbreitbandstraße sind die Hauptprojekte. Vorstandsvorsitzer Sohl ließ in der Pressekonferenz durchblicken, daß das Unternehmen voraussichtlich 1962/63 wieder an den Kapitalmarkt gehen werde.

Nmn.