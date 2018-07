Bei der Neuen Sparkasse von 1864 in Hamburg hat sich das Geschäftsvolumen im Jahre 1961 „nur“ um 10 % ausgeweitet (Bilanzsumme 913 Mill. DM). Das Jahr 1960 hatte noch eine Ausdehnung von 17 % gebracht. Die Verwaltung des Instituts ist darüber nicht gerade unglücklich, weil sie eine Konsolidierungsphase nach den Jahren unaufhörlicher Rekordziffern für ganz nützlich hält. Für 1962 scheint sich jedoch bereits wieder ein neuer Rekord anzubahnen. Die ersten beiden Monate brachten im Spargeschäft einen Einzahlungsüberschuß von rund 30 Mill. DM, das entspricht der Hälfte des Überschusses, der im gesamten Jahr 1961 erzielt wurde. Natürlich wird man mit Rekordvoraussagen vorsichtig sein müssen, wenn erst ein Sechstel des neuen Jahres verstrichen ist.

Das Sparjahr 1961 war durch höhere Auszahlungen gekennzeichnet. VW-Aktien, Berlin-Krise und auslaufende Sparverträge machten sich bemerkbar. Daneben aber, so meinte die Verwaltung, dürfte auch die Senkung des Spareinlagenzinses sowie das weitere Ansteigen des Preisindexes nicht ohne Einwirkung auf die Entscheidungen der Sparer geblieben sein. Die Sparkasse tritt für eine Anhebung der Zinssätze für Spareinlagen ein, besonders für die mit einjähriger Kündigungsfrist, die man am allgemeinen Zins auf dem Kapitalmarkt orientieren möchte. Den Sparern sollte man einen „gerechten“ Zins gewähren!

Die 1960 verzeichnete Zurückhaltung der Bauherren bei der Inanspruchnahme von Hypothekendarlehen hielt bis weit in das Berichtsjahr an. Sie wurde erst aufgegeben, als die Sparkasse den Zinssatz für Hypothekendarlehen für den Wohnungsneubau auf 6 % herabsetzte. Günstig hat sich ausgewirkt, daß das Institut auf die Anwendung der Zinsgleitklausel bei der Hergabe neuer Hypotheken zunächst für 10 Jahre verzichtet. Damit sind konstante Zinsgrößen geschaffen, was insbesondere von den großen Wohnungsbauunternehmen lebhaft begrüßt worden ist.

Die Ertragslage war gut. Der Gewinnzuwachs entspricht in etwa der Geschäftsausweitung. Nach Zuweisung von 2,5 Mill. DM an die Sicherheitsrücklage wird ein Gewinn von 5 Mill. ausgewiesen. Auch dieser geht in die Rücklagen, die dann 50 Mill. ausmachen, das sind 6 % der Gesamteinlagen oder 5,5 % der Bilanzsumme. 0,5 Mill. werden für eine Stiftung vorgesehen. –dt