Leitzahlen für 24 000 Orte der Bundesrepublik – Ein System mit Tücken

Hamburg

Ganz umsonst bringt uns die Bundespost in dieser Woche eine kleine Gabe ins Haus: ein Büchlein von 368 Seiten, engbedruckt mit vielen Namen – und Zahlen: das Verzeichnis der seit November 1961 geltenden Postleitzahlen. Freilich wird dieses Geschenk nicht viel Freude machen – die Post erwartet nämlich, daß wir in Zukunft auf jedem Brief und jedem Päckchen, jeder Warenprobe und jeder Drucksache die Postleitzahl angeben.

Die Postler haben mit deutscher, Gründlichkeit gearbeitet und für fast jeden der 24 000 Postorte in der Bundesrepublik eine (ein- bis vierstellige) Leitzahl festgelegt. Berlin, die Reichshauptstadt, heißt „postalisch“ in Zukunft schlicht „1“, das Dorf Berlin bei Bad Segeberg „2361“; Bonn wird „53“, München „8“ und Münchhausen über Herborn (Dillkr.) „6349“. Nebenbei lernt man aus dem Verzeichnis auch bisher wenig bekannte Orte kennen, wie Busenhausen über Altenkirchen (Westerw.) (5231) und kann endlich genau feststellen, wie viele „Neustadts“ es gibt – ich zähle 17 – außer Neustadtgödens, Neustädtlein und Neustädtles über Bad Neustadt (Saale).

Für die Sowjetzone gelten die alten Leitzahlen weiter, die man in Klammern setzen soll, während die neuen Zahlen ohne Punkt und Komma vor die Ortsnamen zu setzen sind.

Wie merkt man sich nun die neuen Leitzahlen-Ungetüme? „Ich merke mir grundsätzlich keine Zahlen“, sagt Oberpostrat Dr. Keßler in der Oberpostdirektion Hamburg, der mir das System erklärt, nach dem die Zahlen bestimmt worden sind. „Man kann sie ja nachschlagen!“ Die Post freilich vertraut darauf, daß die Briefschreiber ein besseres Zahlengedächtnis haben und sich die nötigen Zahlen schnell einprägen.

Stücklens neue „Länder“