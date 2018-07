Nach der Vereinsbank in Hamburg hat jetzt auch die Hamburgische Landesbank – Girozentrale – ihren Abschluß für 1961 veröffentlicht. Beide Institute sind wegen ihrer unterschiedlichen Aufgabenbereiche nicht ohne weiteres vergleichbar. Aber bei beiden hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Druck auf die Erträge bemerkbar gemacht, hauptsächlich auf die Zinsmarge, die bei der Hamburgischen Landesbank nach den Angaben von Generaldirektor Fengefisch auf unter 1 % gesunken ist. So ist es auch zu erklären, daß trotz erheblicher Geschäftsausweitung – der Umsatz stieg um 16,7% auf 86,8 Mrd. DM – die Gewinne absolut kaum mehr gestiegen sind. Fengefisch hob aber ausdrücklich hervor, daß das Geschäftsjahr wieder „gut“ verlaufen und auch noch „gut“ verdient worden ist. Der Rückgang der Steuerposition auf 7,65 (7,90) Mill. DM kann in dieser Beziehung irreführen. Er hängt jedoch mit dem größeren Anteil des langfristigen Geschäfts zusammen, das Steuervergünstigungen genießt. Nach Vorwegzuführung an die Rücklagen von 1,4 (1,2) wird ein Gewinn von 5,6 (4,8) Mill. DM ausgewiesen. Davon gehen 1,8 Mill. DM als 6prozentige Dividende an die Hansestadt Hamburg (als Alleinaktionär) und weitere 3,8 Mill. DM an die Rücklagen, die jetzt 35,2 Mill. DM betragen. Wenn sie dennoch gegenüber dem Vorjahr mit 31,40 (36,20) Mill. verringert ausgewiesen werden, dann liegt dies daran, daß das Stammkapital im vergangenen Jahr durch Umwandlung von Rücklagen um 10 auf 30 Mill. DM erhöht worden ist.

Im Jahr 1961 konnte die Stagnation im kurz- und mittelfristigen Geschäft überwunden werden. Sie beruhte in den zurückliegenden Jahren im wesentlichen auf die Umdisposition der Einlagen der öffentlichen Hand auf die Landeszentralbank auf Grund des Notenbankgesetzes. Jetzt sind die Einlagen wieder kräftig um 238,1 auf 868,2 Mill. DM gestiegen. Daran waren alle Einlegergruppen beteiligt. Auf der anderen Seite erhöht sich das Gesamtkreditvolumen um 193,5 auf 1 629,4 Mill. DM. Wie Fengefisch betonte, ist es der Landesbank im vergangenen Jahr gelungen, ihren Marktanteil im hamburgischen Raum auszuweiten.

Die langfristigen Auflegungen sind um mehr als 100 Mill. auf 1005,25 Mill. DM gewachsen, was um so bemerkenswerter ist, als die Tilgungsrückflüsse ein beachtliches Ausmaß erreichten und somit ein wesentlicher Teil der Neuausleihungen in der Änderung der Bilanzposition nicht sichtbar wurde. Das Schiffskreditgeschäft litt unter der Zurückhaltung der deutschen Reeder, die sich angesichts der schlechten Frachtenlage nicht in der Lage saher, Neubauaufträge zu erteilen. Darin ist inzwischen eine leichte Änderung eingetreten. Generaldirektor Fengefisch hob hervor, daß die Schuldnermoral sowohl im Grundkredit- als auch im Schiffskreditgeschäft gut sei. Die Zins- und Tilgungsrückstände halten sich in äußerst engen Grenzen. -ndt