Inhalt Seite 1 — Formel für den Streit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas v. Randow

Kürzlich veröffentlichte das der Universität von Michigan angeschlossene „Forschungsinstitut für die Auflösung von Konflikt-Situationen“ eine Untersuchung über Kriege, Spiele und Debatten. Der Autor, Anatol Rapoport, ist Mathematiker; seine Methoden der Untersuchung von Konflikten sind daher hauptsächlich Diskussionen über mathematische Gleichungen, in denen der Streit zur Rechenaufgabe wird. Rapoport ist aber auch Biologe, und als solcher kennt er die Grenzen der Anwendbarkeit des mathematischen Kalküls auf die Realitäten in der belebten Natur. Diese Grenzen werden allzu leicht übersehen, und das Vertrauen in die Macht der Formel hat zu einer modernen Form der Zahlenmystik geführt, die die Meßbarkeit von Lebensvorgängen und Verhaltensweisen oft bedenkenlos voraussetzt.

Als Ende l960 Professor Jerome Wiesner zum wissenschaftlichen Berater Präsident Kennedys berufen wurde, verbreitete sich in Amerika die Meinung, nun würde die Politik mit den zuverlässigen Methoden der mathematischen Wissenschaften betrieben. Hatte man nicht allenthalben gehört, daß in den Stäben der Streitkräfte, in denBüros der Motivforscher und an den Knotenpunkten der Wirtschaft Mathematiker sitzen, die mit ihren Formeln und Elektronengehirnen nahezu alle Welträtsel lösen können?

Nun, es hatte sich herausgestellt, daß auch die „Eggheads“ vor Fehlentscheidungen nicht sicher sind, und daß man von „mathematischer Politik“ offenbar noch weit entfernt ist. Wiesner selbst hat mehrfach öffentlich erklärt, daß die Denkweisen der exakten Wissenschaften auf soziologische und politische Probleme nicht oder doch nur in sehr primitiven Fällen übertragen werden können; nicht, daß er es je anders behauptet hätte, aber die Faszination, die seit dem Altertum von der Mathematik ausgeht, der Glaube an die Macht der Logik und der Zahlen, ist halt unter Nicht-Mathematikern sehr verbreitet.

Dieser Glaube wurde vor allem von den Erfolgen der Physik genährt, die seit Beginn des 18. Jahrhunderts, seit der Entwicklung der Differential- und Integralrechnung, mehr und mehr zu einem System von Gleichungen geworden ist. Die Stärke der mathematischen Behandlung von Erfahrungstatsachen liegt in der Möglichkeit, aus den Beziehungen zwischen Zahlen und Symbolen Voraussagen deduzieren zu können. Das klassische Beispiel ist der Beweis für die Existenz des Neptun, den Urban J. J. Leverrier 1846 erbrachte, bevor der Planet entdeckt wurde; die von Einstein vorausgesagte Rot-Verschiebung des Sonnenspektrums ist gerade in diesen Tagen von zwei Forschern des Meurdon Observatoriums in Frankreich zum ersten Male beobachtet worden.

Die großartigen Erfolge der mathematischen Naturwissenschaften haben die Forscher anderer Disziplinen, die Psychologen und Mediziner, die Politiker und Soziologen nicht ruhen lassen. Sie aber haben es häufig mit Vorgängen zu tun, bei denen eindeutige Beziehungen zwischen Ursachen und Wirkungen nicht erkennbar sind; der mathematische Kalkül jedoch paßt nur auf deterministische Funktionsabläufe. Indessen hat die mathematische Statistik Hilfsmittel geschaffen, mit denen sich auch das Wirken des Zufalls in den Formalismus einfangen läßt, jene Denkinstrumente, von denen ja auch die moderne Physik mehr und mehr Gebrauch machen muß.

In der Volkswirtschaftslehre hat die mathematische Methode zu interessanten Resultaten geführt. Es gibt wirtschaftliche Planungen, die sich nach den Lösungen von Gleichungssystemen richten. Das von E. C. Mahalanobis entwickelte mathematische Modell einer Volkswirtschaft zum Beispiel bildete den Rahmen zu Indiens zweitem und drittem Fünfjahresplan.