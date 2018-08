Eine Volkswirtschaft wird nicht durch „Naturgesetze“ liberal gehalten

Von Helmut Arndt

Nichts kann die Verwechslung von echter und scheinbarer individueller Freiheit besser charakterisieren als die bekannte These, die Wirtschaft sei zur Zeit der klassischen Ökonomie eine freie gewesen. War sie es tatsächlich? War die Wirtschaft im 19. Jahrhundert frei? Gewiß konnten die Unternehmer produzieren, was sie wollten und wie sie wollten und waren fast keinen staatlichen Vorschriften unterworfen. Auch die Konsumfreiheit war gesetzlich nicht beschränkt, und der Arbeiter rechtlich frei. Aber was nützte dem Arbeiter die rechtliche Konsumfreiheit, wenn das Gros der unqualifizierten Kräfte, und damit damals die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung, nur das notwendige Existenzminimum verdiente und infolgedessen materiell überhaupt keine Konsumwahl treffen konnte? Und was besagt das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes, wenn damals die tatsächliche Abhängigkeit der unqualifizierten Arbeiter so groß war, daß sie jeden Lohn akzeptieren mußten, auch wenn er nicht zum Sattessen langte?

Heute, wo es eine Ausbeutung unqualifizierter Arbeiter im wesentlichen nur jenseits des Eisernen Vorhanges gibt, sind andere Freiheiten problematisch: die Konsumfreiheit und vor allem die Freiheit der Unternehmer.

Ist der Konsument wirklich frei, der seinen Konsum nach seinem Nachbarn oder im Hinblick auf sein soziales Prestige bemißt, der also lediglich deshalb einen Fernsehapparat kauft, weil der Nachbar auch einen hat? Und sind alle Unternehmer noch so „selbständig“, gibt es noch so viele freie – wirklich freie – Unternehmer, daß sinnvollerweise von „freier Unternehmerwirtschaft“ gesprochen werden kann? Oder ist das Ausmaß der Konzernbildung und der Umfang der Kartellierung wie des Verbandswesens schon so groß, daß es treffender wäre, von Managerwirtschaft oder von Funktionärswirtschaft zu sprechen? Hat Karl Marx vielleicht nur insoweit geirrt, als die Unternehmer nicht, wie er im „Kapital“ prophezeit, sich gegenseitig totschlagen, sondern nur ihre Selbständigkeit verlieren, weil sie in Abhängigkeit geraten, oder von einem neuen Typ des Wirtschaftsführers, dem Manager und dem Verbandssekretär, verdrängt werden?

Keine naturgesetzliche Automatik

Die Erörterung dieser Fragen wäre jedoch müßig, wenn es eine naturnotwendige Entwicklung in dieser Richtung gäbe, wenn also die Verdrängung „selbständiger Unternehmer“ und damit zugleich eine ständige Zunahme der Unternehmens- und Vermögenskonzentration „unentrinnbares Schicksal“ wäre.