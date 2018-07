Inhalt Seite 1 — Herrscher über künstliche Sonnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Werden bald wieder die Rauchpilze von Atomexplosionen in den Himmel über dem Pazifik steigen? In wenigen Wochen schon schließen die USA die Vorbereitungen ihrer neuen Versuchsserie ab. Und dann muß Präsident Kennedy entscheiden. Seine Entscheidung wird davon abhängen, ob die Sowjets zu einem kontrollierten Teststopp bereit sind. Um diesen Entschluß ist erbittert gerungen worden. Haben die Sowjets, so fragen sich die Berater des Präsidenten, so große Fortschritte in der Waffenentwicklung gemacht, daß die USA um ihrer Sicherheit willen eine neue Versuchsserie beginnen müssen? Eine Schlüsselfigur in dieser Auseinandersetzung war Glenn T. Seaborg, Berater des Präsidenten in Atomfragen und Vorsitzender der Atom-Energie-Kommission.

Seaborgs Stimme hat Gewicht, weil er zu den führenden Kernforschern gehört. Er hat auf dem Gebiet der Kernchemie Pionierarbeit geleistet. Durch seine Experimente gelang die Entdeckung einer ganzen Serie von neuen Elementen, den sogenannten Transuranen. 1951 erhielt er dafür den Nobelpreis.

Seaborg ist auch mit den düsteren Aspekten der Atomforschung vertraut. Er hat von 1941 bis 1945 am "Projekt Manhattan" mitgearbeitet – an der Herstellung der Atombombe. Unter seiner Leitung wurde ein chemischer Prozeß ausgetüftelt, mit dem Plutonium von Uran getrennt werden sollte. In den Laboratorien wurde zunächst mit mikroskopischen Mengen gearbeitet, dann mußte der Prozeß im Maßstab von 1 : 10 000 000 000 vergrößert und in die Fabrikproduktion übertragen werden – ein Unternehmen, das mindestens fünf Jahre dauern würde, glaubte man damals. Seaborgs Team schaffte es in zwei Jahren. Er bewies damit, daß er keineswegs ein weltfremder Wissenschaftler war, daß er organisieren, planen, eine komplizierte Organisation zu leiten verstand, daß er mit Menschen umgehen konnte.

Diese Manager-Begabung ist unerläßlich für den Vorsitzenden der Atom-Energie-Kommission. Seaborg ist der höchste Beamte des amerikanischen Atom-Imperiums, für das es kaum Vergleichsmaßstäbe gibt. Hatte der spanische Kaiser einst stolz erklärt, in seinem Reich gehe die Sonne nicht unter – was ist das Reich Karls V. gegenüber diesem modernen Imperium, in dem Atombomben – künstliche Sonnen – in Massenproduktion hergestellt werden! Und ist es verwunderlich, daß Seaborg, den Kennedy an die Spitze dieser einzigartigen Organisation berufen hat, häufiger Gast im Weißen Haus ist? "Seaborg sagt nicht viel", berichtete ein Mitarbeiter Kennedys, "aber wenn er etwas zu sagen hat, hört der Präsident zu!"

Etwa 40 Kilometer nördlich von Washington, zwischen sanften grünen Hügeln, liegt das Hauptquartier der Atom-Energie-Kommission: ein langweiliges rotes Backsteingebäude. Von dieser Kommandozentrale aus wird das Imperium dirigiert: Etwa 7000 Wissenschaftler, Techniker und Angestellte arbeiten direkt für die Kommission. Aber diese Zahl läßt, wie der sichtbare Teil eines Eisberges, die wahren Dimensionen dieser Organisation erst ahnen. Die meisten Aufträge werden an Privatfirmen, Universitäten, Krankenhäuser und andere Forschungsinstitute ausgeteilt. Etwa 125 000 Menschen arbeiten im Auftrag der Atom-Energie-Kommission. Die Laboratorien und Fabriken der Atom-Energie-Kommission verbrauchten 10 % der gesamten amerikanischen Stromerzeugung. Das Budget der Kommission beläuft sich auf drei Milliarden Dollar im Jahr.

Das Bild des Eisbergs für die Atom-Energie-Kommission ist auch noch aus einem anderen Grunde treffend: Abgesehen von den Projekten zur friedlichen Nutzung der Kernenergie geschieht die Arbeit hinter einer undurchdringlichen Mauer der Geheimhaltung. Jeder kleine Papierschnipsel, der von den Schreibtischen in die Papierkörbe wandert, wird verbrannt. Die Fabriken, die spaltbares Material herstellen und Kernwaffen produzieren, sind für normale Sterbliche so unzugänglich wie der Mond.

Etwa 100 000 Kilo spaltbaren Materials produzieren die USA in einem Jahr. Für eine Bombe vom Hiroshima-Kaliber bedarf es nur etwa 5 Kilo. Die USA könnten also etwa 20 000 solcher Bomben in einem Jahr herstellen. Wird indes das spaltbare Material als Zünder in eine Wasserstoffbombe eingebaut, so erhöht sich die Sprengkraft um das Fünfundzwanzigfache ...