Von Andrzej Wirth

Eine Hölderlin-Ausgabe unter dem Jackett versteht, sah ich mich in der Straßenbahn an den Haltestellen nach allen Seiten unruhig um. Die Bahn schlich unerträglich langsam dahin, an jeder Ecke konnte man mich schnappen. Es war im vierten Kriegsjahr im besetzten Warschau. Für diesen Hölderlin konnte man in ein Konzentrationslager wandern, zumindest aber zur Zwangsarbeit verschickt werden. Die Gymnasien waren geschlossen. Der Unterricht fand in kleinen Untergrundgruppen in Privatwohnungen statt. Bei zugezogenen Gardinen, stets auf Schritte im Treppenhaus lauschend, lasen wir Hölderlin. Wir lasen ihn gegen den Okkupanten, dessen Terror auf den Straßen tobte. Hölderlin war unser Deutscher. Uns 16jährigen Jungen schien dies ganz klar. Heute, nach Jahren, stellt man fest, daß es ein neuer paradoxer Abschnitt der Aufnahme deutscher Literatur in Polen gewesen ist. Man las Deutsche gegen Deutsche; Heine gegen Goebbels, Schiller gegen die Reden des Gouverneurs Frank.

Unmittelbar nach dem Kriege, als der Faktor der Demütigung ausgeschaltet war, kam der emotionale Schock. Er war eine natürliche Reaktion. Die allzu einseitige Bekanntschaft mit den Deutschen während der Okkupation verführte zum Unwillen und zur Skepsis ihrer Kultur gegenüber. Für die Koexistenz der Kulturen entstanden gefährliche Ressentiments.

Widerstrebend und nur zögernd begann man mit der Restitution der polnischen Germanistik, die durch den Okkupanten physisch vernichtet worden war. Jahrelang blieben die polnischen Universitäten ohne germanistische Lehrstühle. Der Durchschnittspole begann, die faschistischen Verbrechen mit der deutschen Kultur gleichzusetzen. Der überspannte deutsche Nationalismus begann, eine nationalistische Reaktion hervorzurufen. Den Nationalismus jedoch bekämpft man nicht durch Gegennationalismus.

In diesen Wirrwarr von Vorurteilen und Komplexen schaltete sich die Staatspädagogik ein. Der Bleistift des Redakteurs, der sich für keinerlei Proteste seitens der Autoren interessierte, strich das Wort „deutsch“ aus und ersetzte es durch „faschistisch“. Dies war die unumgängliche Zensur, und sie wurde zum Nutzen der deutschen Kultur eingeführt. Ihr zumal verdanken wir es, daß man allmählich aufhörte, alles Deutsche mit dem Nationalsozialistischen gleichzusetzen. Es wurde eine Atmosphäre geschaffen, die eine Aufnahme der deutschen Literatur in Polen ermöglichte.

Man muß die Aufnahme der deutschen Literatur in Polen als eine soziologische und eine intellektuelle Erscheinung voneinander trennen. Jene betrifft die Erfolgsbücher mit Massenauflagen. Trotz der literarischen Ambitionen ihrer Autoren werden diese Bücher vor allem auf Grund ihres Informations- oder Sensationsinhalts gelesen. Man liest sie nicht aus stilistischen Gründen, sondern weil Interesse für gewisse Probleme besteht. Als beste Beispiele hierfür gelten die Romane von Kirst, Plievier und Gerlach.

Eine intellektuelle Erscheinung ist hingegen die Aufnahme der Werke von Kafka, Dürrenmatt und Frisch. Diese Werke sprechen engere, kulturell interessierte Intelligenz- und Künstlerkreise an. Der im Grunde genommen besondere Charakter jener Werke kann nur auf Umwegen Massenwirkungen erzielen. Die polnischen Schriftsteller lernen an den Gleichnisdichtungen von Kafka und der deutschen Avantgarde, und die durch jene Anregungen entstandenen Parabeln von Mrozek fanden in Polen eine weite Resonanz, wurden populäre Literatur.