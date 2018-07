Die Berliner Bank AG, Berlin, hat im abgelaufenen Jahr mit 30 Mill. DM Grundkapital (i. V. 23) Mill. DM offenen Reserven, einem Kreditvolumen von 663 (549,8) Mill. DM und einem Einlagenbestand von fast 962,0 (938,2) Mill. DM bei einem Bilanzvolumen von über 1,136 (1,068) Mrd. DM ihre Position unter den großen deutschen Regionalbanken behauptet. Solche bei einem Jahresabschluß üblichen Zahlenangaben sind für das Berichtsjahr aber bei einem Berliner Institut auf einem anderen Hintergrund zu sehen als bei anderen deutschen Banken. Die am 13. August begonnene Absperrung Ostberlins und der Sowjetzone vom freien Teil der Stadt hat die Berliner Wirtschaft von einem Tag zum anderen vor eine radikal veränderte Situation gestellt. Eine der bedeutsamsten war der Verlust von fast 60 000 Grenzgängern, die in allen Bereichen der vollbeschäftigten Wirtschaft tätig gewesen waren. Da sie nur zum geringeren Teil aus Arbeitskraftreserven ersetzt werden können, ist Rationalisierung jetzt auch für den kleinsten Betrieb eine Frage der Lebensfähigkeit. Die Folge ist ein erhöhter Kreditbedarf.

Zu den nicht zu leugnenden Übergangsschwierigkeiten bemerkt der Vorstand im Geschäftsbericht: „Heute, ein halbes Jahr nach dem 13. August, kann mit Genugtuung festgestellt werden, daß die Westberliner Wirtschaft diesen gefährlichen Eingriff in das Leben unserer Stadt unerschüttert überwunden hat. Sie hat in dieser Situation eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit bewiesen.“ Das gilt auch für die Berliner Bank AG selbst. Bei ihr wie allen anderen Berliner Kreditinstituten ist zwar – wie ein kürzlich erschienener Quartalsbericht der Landeszentralbank allgemein bestätigen konnte – unmittelbar nach dem 13. August ein Auszahlungsüberschuß eingetreten, während der Einlagenzuwachs sich im saisonüblichen Rahmen hielt. Aber bereits Ende September trat eine fühlbare Entspannung ein, die bis zum Jahresende durch normale Verhältnisse abgelöst wurde. Überraschend an der Bilanz der Berliner Bank ist unter diesen Umständen nicht der geringfügige Rückgang der Spareinlagen auf 201,3 (203,8) Mill. DM, vielmehr die Zunahme der Termineinlagen auf 278,0 (241,1) Mill. DM und der Rückgang der Sichteinlagen auf 482,6 (493,3) Mill. DM. Eher wäre in einer Zeit der Spannungen die Umwandlung von Festgeldern in jederzeit greifbare Mittel zu erwarten gewesen.

Unter den Beteiligungen, deren Bestand mit 14,2 (9,2) Mill. DM ausgewiesen ist, entfällt der Zugang, überwiegend auf das Tochterinstitut Allgemeine Bankgesellschaft mbH, Frankfurt. Es wurde nach dem Sowjetultimatum vom November 1958 mit 1 Mill. DM gegründet, um die Interessen der Kunden der Mutterbank im Bundesgebiet besser wahrnehmen zu können. Nachdem ihr Stammkapital schon 1960 auf 4 Mill. DM erhöht worden war, ist es im Berichtsjahr auf 8 Mill. DM verdoppelt worden bei offenen Reserven von jetzt 2 (1) Mill. DM. Auf diese Weise hat sich die Berliner Bank einen beachtlichen Stützpunkt im Bundesgebiet geschaffen.

Trotz Verschiebung in einzelnen Positionen schließt die Ertragsrechnung mit 47,1 (46,4) Mill. DM fast unverändert ab, sofern der Gewinnvortrag von 0,6 Mill. DM aus dem Vorjahr unberücksichtigt bleibt. Schon damals war die Bilanz auf einen Reingewinn von 3,6 Mill. DM abgestellt, der 12% Dividende ermöglicht hätte. Das Land Berlin als Alleinaktionär hielt es aber damals für angebracht, sich mit 10% zu begnügen und den Rest zur Stärkung der Reserven der Bank zu belassen. Auch für 1961 sind wieder 3,6 Mill. DM Jahresgewinn ausgewiesen, der sich einschl. Vortrag auf 4,2 Mill. DM Reingewinn erhöht. Die Verwaltung will damit die Möglichkeit ausdrücken, aus dem Jahresergebnis – nach der üblichen Stärkung der offenen und stillen Reserven – 12% auszuschütten. Da aber schon im letzten Jahr innerhalb des Aufsichtsrates die Meinungen über die Gewinnverwendung geteilt waren, überläßt der Vorstand diesmal die Entscheidung darüber der Hauptversammlung, deren Termin noch nicht feststeht. G. G.