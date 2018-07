Mit überwältigender Mehrheit stimmte die Hauptversammlung der Siemens & Halske AG, Berlin/München, der Kapitalerhöhung zu pari um 104 Mill. DM auf 624 Mill. DM und dem Dividendenvorschlag von 16% für 1960/61 zu. Zuvor hatten verschiedene Diskussionsredner das Pari-Beispiel von Siemens mit hohem Lob bedacht und als Vorbild für andere Gesellschaften bezeichnet. Etwas Wasser in diesen Freudenwein goß die Verwaltung mit der Feststellung, daß künftig Kapitalerhöhungen zu pari in erster Linie von der Ertragsentwicklung in den kommenden Jahren abhängen. Der Preis, um den kürzlich der Arbeitsfriede erkauft wurde, ist mit einer Mehrung der Personalkosten um über 10 % nicht gerade billig. Dazu kommt die langfristige Auswirkung der DM-Aufwertung, die Siemens in seinem Bereich mit 2–3 % der Exporterlöse beziffert.

Im Hinblick auf den hohen Investitionsbedarf des laufenden Jahres, der das Rekordvolumen des Vorjahres noch überschreiten wird, sah sich Finanzdirektor Dr. Lohse veranlaßt, eine Lanze für die Selbstfinanzierung zu brechen. Wenn die Industrie, so meinte er, den kürzlichen Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums beherzigte und statt der Eigenfinanzierung Kredite aufnähme, würde man die Wirtschaftswunderkerze nicht nur oben und unten, sondern noch an einer dritten Stelle anzünden. Spontan sekundierte ihm der stellv. Aufsichtsratsvorsitzende H. J. Abs: „Ein Unternehmen, das nicht in der Lage ist, seine Kredite aus Quellen der Selbstfinanzierung zu decken, ist nicht kreditfähig.“ Abgesehen von einer querulierenden Opponentin verlief die Diskussion sachlich. Einen Aktionärs-Vorschlag, die Hauptversammlung abwechselnd in Berlin und in München stattfinden zu lassen, will die Verwaltung, wie sie versicherte, ernsthaft prüfen. Im laufenden Jahr lagen die Umsätze bisher um 14 % über der gleichen Vorjahreszeit. B. N.