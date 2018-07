Hinter dem europäischen Anlagefonds EURUNION stehen sieben namhafte Privatbankhäuser mit Sitzen in allen EWG-Ländern (außer Luxemburg), in der Bundesrepublik Berliner Handelsgesellschaft. Kennzeichnend für die Geschäftspolitik der Verwaltungsgesellschaft der EURUNION ist ein besonders hohes Maß von Solidität und vorsichtiger überlegter Anlagepolitik. Im Fondsvermögen sind nur Spitzenwerte aus dem Bereich der EWG aufgenommen.

Die Verteilung des Fondsvermögens zeigt gegenüber 1960 in regionaler Hinsicht keine größeren Veränderungen. Was die Branchen angeht, so wurde eine Reihe von Umschichtungen vorgenommen. Finanzinstitute erscheinen etwas stärker, dabei wurden Versicherungsgesellschaften zum ersten Male berücksichtigt.

Realisierte Kursgewinne und Erlöse aus Bezugsrechten werden von der EURUNION grundsätzlich nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert, weil es sich bei ihnen um keine echten Erträgnisse handelt. Die Ausschüttungen – dies ist die Kehrseite der Solidität – sind daher mit 3,70 DM pro Anteil relativ klein. Der Preis je Anteil hat sich so von Ende 1960 mit 153 DM auf 161,30 DM Ende 1961 erhöht; er ist inzwischen wieder auf 164,– DM gestiegen.

W.R.