Kapfingers Erzählungen“ hieß die Geschichte im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, in der es nicht nur um den Passauer Zeitungsverleger Johann Evangelist Kapfinger, sondern auch um den Verteidigungsminister der Bundesrepublik, Franz-Josef Strauß, ging. In „Kapfingers Erzählungen“ wurde davon berichtet, wie sich der im Baugewerbe tätige Lothar Schloß von Kapfinger warm empfohlen, an Strauß wandte, um an den amerikanischen Verteidigungsminister Gates weiterempfohlen zu werden. Eine Empfehlung von der Ermekeilkaserne in Bonn an das Pentagon in Washington war sehr erwünscht, denn Schloß, Kapfinger und andere Interessierte wollten ein 300-Millionen-Projekt bauen: Wohnungen für amerikanische Soldatenfamilien. Obwohl Schloß lediglich ein paar schlichte Zeichnungen und wenige Seiten erläuternden Textes beibringen konnte, bekam er seine Empfehlung.

Es war aber noch mehr geschehen: Als in München zwischen Kapfinger, Schloß und dem Bauingenieur Braun, der sich ebenfalls an dem Unternehmen beteiligen wollte, eine Vereinbarung über die Gründung einer Aktiengesellschaft getroffen wurde, soll Kapfinger – so sagten Schloß und Braun – geäußert haben, bei aller Freude darüber, so ohne jedes Risiko ein Bombengeschäft zu machen, sei doch bedauerlich, daß er seinen Anteil mit Strauß teilen müsse.

„Kapfingers Erzählungen“ veranlaßten den Minister, beim Landgericht Nürnberg eine einstweilige Verfügung gegen den „Spiegel“, zu beantragen. Das Ergebnis: Dem „Spiegel“ wurde verboten, zu behaupten, Strauß habe unter Verletzung seiner dienstlichen Obliegenheiten als Bundesverteidigungsminister dieses Projekt „in der Absicht und zu dem Zweck gefördert, an dem Gewinn dieses Unternehmens beteiligt zu werden“. Dagegen erhob der „Spiegel“ Einspruch. Es kam zu einer mündlichen Verhandlung vor der zweiten Zivilkammer des Landgerichts Nürnberg und damit zu einem „Prozeß der Merkwürdigkeiten“; denn daß der Bundesverteidigungsminister das Unternehmen empfohlen hatte, um sich zu bereichern, war vom „Spiegel“ nicht behauptet worden.

Aber nicht nur deshalb war der Nürnberger Prozeß merkwürdig. Mit Verblüffung mußte der Bürger im Zuhörerraum feststellen, wie die Staatsgewalt mit Parteiinteressen verflochten ist. Für den unbefangenen Zuhörer stellte sich der Vorgang nämlich so dar: Ein Mann, der sich Architekt nennt, ohne dazu berechtigt zu sein, erfährt von den Wohnungswünschen der Amerikaner. Doch dieser „Architekt“ ist ein armer Hund und hätte aus eigener Kraft nicht einmal eine einzige Wohnung des 300-Millionen-Programms finanzieren können, aber er hat einen Bekannten, den Verleger Kapfinger, und der wiederum ist mit dem Bundesverteidigungsminister befreundet. Diese „Freundschaft“ ist so viel wert, daß er gratis und franko für 125 000 DM Aktien erhalten soll – von den Gewinnen, die man erwartete, ganz zu schweigen. Ohne die Qualifikation der Bewerber zu prüfen, empfiehlt Strauß dem amerikanischen Verteidigungsminister den „Architekten“ Schloß.

Des Bundesverteidigungsministers Beteuerungen, weder sei er selbst an der Sache finanziell interessiert gewesen, noch habe er davon gewußt, daß Kapfinger ein Riesengeschäft ohne Risiko machen wollte, sind durchaus glaubhaft; nur war ihm dieser Vorwurf von keiner Seite gemacht worden. Seine Versicherung jedoch, er habe auch nicht seine Dienstpflicht verletzt, war nicht von gleicher Überzeugungskraft.

Die Anwälte des Ministers legten es nämlich darauf an, die Glaubwürdigkeit des Zeugen Schloß zu erschüttern. Es sollte in Frage gestellt werden, ob man sich auf Schloß auch tatsächlich verlassen könne, wenn er nach wie vor behauptete, Kapfinger habe davon gesprochen, daß er seinen Anteil am Geschäft mit dem Bundesverteidigungsminister teilen müsse. Den Anwälten ist es gelungen, die Glaubwürdigkeit von Schloß zu erschüttern. Er erschien als ein Hans Dampf in allen Gassen, als ein etwas zu cleverer Geschäftsmann, um so mehr aber mußten die Zuhörer rätseln, wie es passieren konnte, daß sich der Minister einen Mann, dessen mangelnde Qualifikation zu offensichtlich war, für das Bauprojekt empfehlen konnte.