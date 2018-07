Inhalt Seite 1 — Vorzugsaktien – Papiere zweiter Klasse? Seite 2 Auf einer Seite lesen

In diesen Tagen wurden erstmals an den Börsen stimmrechtslose Karstadt-Vorzugsaktien gehandelt. Sie stammen aus der Ende Februar durchgeführten Kapitalerhöhung. Die Karstadt-Aktionäre erhielten ein Bezugsrecht von 8: l zu einem Ausgabekurs von 300 % auf die Vorzugsaktien eingeräumt. Mancher Karstadt-Aktionär war enttäuscht, daß die Bezugsrechte „nur“ mit etwa 60 % gehandelt wurden. Damit lagen sie beträchtlich unter der rechnerischen Parität. Vergessen wurde aber bei dieser Rechnung, daß hier ein völlig neues Wertpapier bezogen werden mußte, das in seiner Ausstattung in wichtigen Punkten von der der Stammaktien abweicht. Infolgedessen war es notwendig, für die Karstadt-Vorzugsaktien zunächst eine neue Basis zu suchen. Die übliche Rechnung zur Feststellung der Bezugsrecht-Parität konnte hier keine Anwendung finden.

Viele Leser haben mich in den letzten Tagen gefragt, ob die Karstadt-Vorzugsaktien nicht „billig“ seien. Sie wiesen auf die große Differenz zwischen den Kursen für die Karstadt-Stammaktien (etwa 960 %) und für die Karstadt-Vorzugsaktien (ca. 780 %) hin. Diese Frage ist mit einem schlichten Ja oder Nein nicht zu beantworten. Um die Gründe für den Kursunterschied aufzuhellen, wollen wir zunächst den Ursachen nachgehen, die vermutlich zu der Einführung der Vorzugsaktien geführt haben.

Ohne Zweifel wäre es der Karstadt AG möglich gewesen, zu den gleichen Konditionen (auch ohne Dividendengarantie) das Kapital durch die Ausgabe von Stammaktien zu erhöhen. Der Kapitalmarkt hätte diese Aktien ohne weiteres geschluckt. Wenn man diesen Weg nicht gegangen ist, so wird man vermuten müssen, daß einer der Großaktionäre aus Gründen, die hier nicht erörtert zu werden brauchen, nicht bereit war, den auf ihn entfallenden Anteil an jungen Aktien zu übernehmen. Gleichzeitig wollte dieser Aktionär aber auch durch den Nichtbezug der jungen Aktien keinen Schaden an seinem Stimmrechtsanteil erleiden. In solchen Fällen ist es üblich, stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben.

Bis zur jüngsten Kapitalerhöhung rechnete man, daß etwa 80 % des Karstadt-Kapitals in festen Händen lagen, davon allein 25 % bei der Commerzbank. In Händen der Familie Opel befanden sich zweimal 16 % (also zusammen 32 %). Man wird unterstellen können, daß die Commerzbank von ihrem Bezugsrecht mindestens insoweit Gebrauch gemacht hat, wie es zur Erhaltung des 25prozentigen Kapitalanteils notwendig war. Denn nur so gelangt sie in den Genuß des Schachtelprivilegs (steuerlich begünstigt). Bei der Familie Opel können steuerliche Gesichtspunkte kaum eine Rolle gespielt haben, so daß die Börse vermutet, daß sie weniger Interesse an den Vorzugsaktien hatte. Ihre „Machtposition“ innerhalb der Gesellschaft ist dennoch ungeschmälert geblieben.

Aus diesen wenigen Ausführungen konnten Sie, meine verehrten Leser, aber bereits entnehmen, daß stimmrechtslose Vorzugsaktien für bestimmte Gruppen weniger „interessant“ sind als normale Stammaktien. Das Stimmrecht ist ein wertvoller Bestandteil einer Aktie. Entfällt es oder wird es eingeschränkt, dann hat eine Aktie eben nicht ihren vollen Wert. Darauf habe ich-wiederholt hingewiesen, als bei der Volkswagenwerk AG das Stimmrecht drastisch eingeschränkt wurde.

Nun ergibt sich für den Aktiensparer, der an einem Stimmrecht persönlich ja kaum interessiert ist, die Frage, ob die Karstadt-Vorzugsaktie nicht dennoch eine gute Anlage darstellt. Wer nach einer Antwort sucht, muß sich zunächst darüber klar werden, was mit der Anlage erreicht werden soll. Wer an Kursgewinnen interessiert ist, wird sein Ziel bei Vorzugsaktien erfahrungsgemäß nicht so schnell wie bei den Stammaktien erreichen. Vorzugsaktien haben einen schlechteren Markt. Mehrheitskäufe entfallen, weil Vorzugsaktien für den Aufbau einer „Machtposition“ ausscheiden. Hinzu kommt, daß man, wenn man Vorzugsaktien erwirbt, sich vorher über ihre von Fall zu Fall unterschiedliche Ausstattung orientieren sollte. Das ist unbequem und für viele oftmals aus rein technischen Gründen schwierig. Außerdem: Wenn eine Bank den Auftrag erhält, Karstadt-Aktien zu kaufen, dann erwirbt sie automatisch „Stammaktien“; es sei denn, der Kunde hat ausdrücklich Vorzugsaktien bestellt. Aber nicht jeder Kunde weiß, daß es überhaupt Vorzugsaktien gibt.

Wer allein an einer sicheren Anlage interessiert ist und eine möglichst hohe Rendite erzielen will, kommt bei den Vorzugsaktien besser zurecht. Die Karstadt-Vorzugsaktien sind mit einer Dividendengarantie von 9 % ausgestattet. Das hat zur Zeit keine Bedeutung, weil Karstadt zuletzt 16 %