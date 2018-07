Von Peter van Dyk

L’art chorégraphique, der künstlerische Bühnentanz (oder besser und kürzer: das Ballett) nimmt in der Welt der Künste eine Sonderstellung ein. Leider wird er deshalb von vielen nicht als eine vollwertige Kunstform geachtet.

Gemälde, Skulpturen, Partituren und Dichtungen sind dem Interessierten dauernd zugänglich und bleiben erhalten, also kann man sie studieren, sie vergleichen und über sie diskutieren. Das Ballett dagegen ist – mangels einer allgemeinverbindlichen Tanzschrift – vergänglich, jedenfalls, solange man nicht endlich die nunmehr gegebene Möglichkeit einer Konservierung durch Film nutzt.

Zwar gibt es eine Geschichte des Tanzes, die auf Überlieferungen und ungefähren Beschreibungen basiert, eine Tanzwissenschaft dagegen ist vorerst so gut wie illusorisch. Daraus ergibt sich eine triste Feststellung: In keiner Kunst ist es so einfach zu mogeln wie im Tanz!

Singt ein Sänger falsch, irrt ein Musiker oder ein Schauspieler, der Kenner merkt es sofort, kann er es doch an Hand der Partituren oder Textbücher, die ihm eine Kontrolle bis ins Detail ermöglichen, leicht feststellen. Tanzt dagegen ein Tänzer „daneben“, so nimmt davon kaum ein Mensch Notiz. Kaschiert dazu der Tänzer noch seinen Fehler gut, so tut das „Mogeln“ seinem Erfolg möglicherweise überhaupt keinen Abbruch.

Leider sind sich viele, die sich „Tänzer“ nennen, dieser Tricks bewußt, profitieren davon, ja, versuchen sogar, Karrieren darauf aufzubauen.

Des Tänzers Ausdrucksmittel ist der menschliche Körper. Das regelmäßige Training, die absolute Beherrschung der Muskeln, die Suche nach schöner Linie und Harmonie in der Bewegung, nicht zuletzt die ständige Kontrolle seiner selbst vor dem Spiegel – also die Technik selbst kann dem Tänzer zu einer großen Gefahr werden: in ihr nur die Äußerlichkeit, die physische Plastik zu sehen und zu einer Art von Narzißmus herabzusinken. Anders gesehen: Wer zum Narzißmus neigt, findet leicht den Weg zum Tanz.