FÜR Leute, die sich teure Griechenlandreisen leisten können und also auch ein Buch, das ihnen ein treuer Begleiter auf der Fahrt in die Antike sein wird –

Helmut Berve/Gottfried Gruben: „Griechische Tempel und Heiligtümer“, mit Aufnahmen von Max Hirmer; Hirmer Verlag, München; 264 S. Text, 176 Schwarzweiß Abb., 150 Grundrisse und Rekonstruktionen, 36 Farbtafeln, 74,– DM.

ES ENTHÄLT Beschreibungen aller wichtigen griechischen Tempel, Kultstätten und Theater nicht nur im griechischen Mutterland, sondern Auch in der Ägäis, in Kleinasien und der Magna Graecia – von Ephesus bis Selinunt; Beschreibungen, die (im ersten Teil des Werkes) den historischen, kulturgeschichtlichen, mythologischen Hintergrund der einzelnen Stätten zum Gegenstand haben und (im zweiten Teil) die architektonischen und mathematischen Geheimnisse der Bauwerke verraten. Das alles ist großzügig illustriert: Farbaufnahmen zeigen die Tempel in ihrer Landschaft, Schwarzweißaufnahmen veranschaulichen die Details (auch den Tempelschmuck), Pläne und Rekonstruktionsskizzen den praktisch-architektonischen Teil. Eine Bibliographie gibt jedem Gelegenheit, sein Interesse beliebig zu spezialisieren.

ES GEFÄLLT vor allem, weil es das oft umworbene Thema in seiner ganzen Breite und von vielen Seiten zugleich angeht; weil es den Amateur nicht, wie so viele andere Bücher dieser Art, mit läppischem Fremdenführerkauderwelsch abspeist, sondern ihm Tatsachen über Tatsachen mitein, ohne je in die dürren Bereiche zu geraten, in denen sich allein Wissenschaftler wohlzufühlen vermögen; und weil überall die Liebe zu einer Sache zu spüren ist, die in unvergleichlicher und für alle Zeiten bewunderungswürdiger Weise dem Chaos eine Ordnung und der Ordnung eine Harmonie setzte. D. E. Z.