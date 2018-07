Inhalt Seite 1 — Bildnis einer Dame Seite 2 Auf einer Seite lesen

nicht sprunghaft zu. Dr. Wkt erläutert: "Es schien uns nicht berechtigt zu sein, aus dem Grad dieses Anstiegs auf eine bestimmte neuartige Ursache zu schließen, wie sie in Form der nuklearen Strahlung seinerzeit von der Presse angeschuldigt wurde " Das mag zwar die Öffentlichkeit beruhigen; für die Wissenschaftler war es indessen Anlaß genug, eingehender nach den Ursachen für diese unheimlichen Ereignisse zu forschen. Ein Resultat vorweg: Nur etwa zehn von hundert Mißbildungen sind erblich bedingt, so die Hasenscharte, der iWolfsrachen, Klumpfuß und angeborene Hüftverrenkung (Besteht eine Erbkrankheit nur bei einem Elternteil, so muß sie nicht unbedingt auch beim Kinde erkennbar werden ) Wenn Kinder mit Gelbsucht geboren werden, so kann die Unverträglichkeit des elterlichen Blutes daran schuld sein. Es liegt an dem berüchtigten "Rhesusfaktor", der im Jahr 1940 bei RfaesusVersuchsäffchen entdeckt wurde; er findet sich bei vielen Menschen als eine Eigenschaft der roten Blutkörperchen. Wenn ein Vater den Rhesusfaktor besitzt, die Mutter aber rhesus negativ ist, so mag beim ersten Kind noch alles gut gehen. Beim zweiten und bei weiteren Kindern aber können mütterliche Abwehrstoffe gegen die ererbte "feindliche" Rhesus Eigenschaft des Vaters so wirksam werden, daß sie die roten Blutkörperchen des Kindes zerstören. So kommen die Kinder mit schweren Blutschäden oder sogar tot zur Welt. Eheleute, die sich solche bitteren Erfahrungen ersparen wollen, sollten daher Blutproben machen lassen, bevor sie sich Kinder wünschen. Meist wird der Arzt beruhigt feststellen, daß beide Partner rhesus positiv sind. Ist die Mutter aber rhesus negativ und der Vater rhesus positiv (das kommt in 13 Prozent aller Ehen vor), dann droht Gefahr.

Eine "moderne" Ursache für Mißbildungen sind die Röntgenstrablen, wenn sie allzu leichtfertig angewendet werden. Wie man aus Tierversuchen weiß, ist die Wahrscheinlichkeit von Mißbildungen besonders groß, wenn starke Strahlendosen den heranwachsenden Keim in der ersten Schwangerschaftsperiode treffen. Wie schwerwiegend solche Strahlenschäden sein können, ließ sich an japanischen Kindern ermessen, deren Mütter starke Strahlenschocks bei den Atomangriffen von Hiroshima und Nagasaki in den ersten Monaten der Erwartung empfingen. Der Frankfurter Biologe dienreise nach Japan, daß die Häufigkeit von Tot- oder Fehlgeburten dieser Frauen bei etwa 19 Prozent lag "Unter den lebenden Kindern solcher Mütter aus beiden Städten wurden 15 Mikrozephale (abnorm kleine Gehirnkapseln) mit gei stigen Defekten gefunden " Hohe Strahlendosen in den ersten Schwangerschaftswochen können auch erst die Kinder unfruchtbar machen. Angesichts der Schädigungen, die durch die Atomexplosionen entstanden sind und zum Teil erst in späteren Generationen sichtbar werden, warnt Professor Kaplan: "Die Bestrahlung der Keimzellen des Vaters oder der Mutter vor der Befruchtung, auch sogar schon im kindlichen Alter, erhöht die Häufigkeit der Mutationen der Erbanlagen in diesen Zellen (Mutationen sind plötzliche erbliche Veränderungen). Die mutierten Erbanlagen werden bei der Fortpflanzung auf die Kinder und weitere Generationen übertragen und ergeben in einem Anteil von diesen Erbkrankheiten, die unter Umständen bis in späte Generationen weitervererbt werden " Nun hört man immer wieder die Vermutung, die Atombombentests wären schuld an der Zunahme der Mißgeburten. Das stimmt offensichtlich bisher nicht. Wohl ist die atmosphärische Radioaktivität durch, die bisherigen Versuche beträchtlich erhöht worden, doch ist sie immer noch nahezu bedeutungslos gegenüber den medizinisch verabfolgten Dosen wie etwa bei Röntgenbehandlungen. Als Quelle für mögliche Keimschäden kommt dagegen die natürliche Radioaktivität des Untersuchungsergebnisse des Amerikaners Dr. Städten die natürliche Radioaktivität des Bodens mit dem Anteil der mißgestalteten Kinder an der Geburtenziffer verglichen. Es ergab sich während der siebenjährigen Untersuchung von insgesamt 1 2 Millionen Geburten, daß in 186 Städten mit übernormal hoher natürlicher Radioaktivität mehr mißgestaltete Kinder geboren werden als gewöhnlich, und zwar 20 und mehr gegenüber durchschnittlich 13 2 auf je 1000 Geburten.

An dem Ammenmärchen, das Mißbildungen prophezeit, wenn die Mutter vor der Geburt ihres Kindes krank oder starken seelischen Belastungen ausgesetzt war, ist leider ein Körnchen Wahrheit. Aber durchaus nicht jede Krankheit muß sich auf das Neugeborene auswirken. Tröstlich ist schließlich, daß Geburtsfehler nicht unbedingt irreparabel sind. Hat beispielsweise der Rhesusfaktor ein Unheil heraufbeschworen und konnte sein Einfluß rechtzeitig erkannt werden, so läßt sich in einer großen Klinik mit Bluttransfusionen vielfach Hilfe bringen. Auch der Griff ins Herz bei angeborenen Herzklappenfehlern ist für eine gut ausgerüstete Klinik keine Sensation mehr. Kindern, die mit dem sogenannten "offenen Rücken" geboren werden, kann man das Leben retten, indem man ihnen bald nach der Geburt eine Siliconfolie zum Schutz" des gefährdeten Rückenmarks einsetzt. Beim sige aufgestaute Gehirnflüssigkeit über Silicongummiventile in die Blutbahn abzuleiten Ähnliche Beispiele gibt es genug, zu schweigen von den vergleichsweise harmlosen Korrekturen, durch die ein geschickter Spezialarzt eine angeborene Hasenscharte, Hüftverrenkungen oder selbst den Klumpfuß äußerlich fast unsichtbar machen kann. So läßt sich sagen, daß es zwar immer noch eine schwere Bürde für die Eltern bedeutet, schuldlos ein Kind mit einem Geburtsfehler zu bekommen, daß es aber doch bei den vielfachen Möglichkeiten der modernen Medizin kein Verhängnis sein muß. schönsten Frauen fragen, die ich je gesehen habe. Diese kolumbianische Dame stand neben Mis. Kennedy bei der Einweihung einer Neubauensiedlung durch den amerikanischen Präsidenten in der Nähe der südamerikanischen Hauptstadt. Sie blitzte mich an und hochmütig ab: "Ich tray Auf dem Flugplatz von San Juan auf der Insel Puerto Rico konnte ich die First Lady lange ais nächster Nähe beobachten, während ihr Mann die Ehrenkompanie abschritt, Begrüßungsansprachen entgegennahm und selber redete. Jacqueline KenMädchen, nicht so sehr wie eine schöne Frau. Sie ist rührend. Ohne Zweifel ist sie scheu. Obwohl sie gut und gern reitet, sicherlich sportlich und gesund ist, scheint jedermann und jed;r Mann ihr immer gern beispringen zu wollen. Die ernsten dunklen Augen desavouieren den immer lächelnden Mund. Sicherlich ist sie gar nicht hilflos und zerbrechlich, aber sie wirkt so, und vielleicht also ist sie es hinter der flotten Aufmachung, in Grunde ihres Wesens.

Ihre Stimme spricht dafür. Ich habe sie einige Male direkt und nahe sprechen hören, im "small Fernsehen. Die Stimme ist leise und traurig. Einen meiner Freunde geht sie ausgesprochen auf die Nerven. Ich mag Jackies Stimme besonders gen; sie ist melodiös, zart und wirklich ganz auf Mcll angelegt. Sie spricht ein breites Amerikanisch mit dem ruhigen Satzbau, den die vier, fünf sehr guten und sehr teuren Girls Colleges des Landes vermitteln. Ganz offensichtlich weiß sie, was sie sagt, und sagt sie, was sie sagen will.

Unlängst bestritt sie eine einstündige Fernsehsendung ganz allein. Sie führte durchs Weiße Haus. Natürlich war der Text sorgfältig vorbereitet urd von einem Fernsehschreiber konzipiert. Aber sie sprach vollkommen frei; es wirkte nicht auswendg gelernt; sie ging sicher und liebenswürdig durch ein nationales Museum, in dem sie Hausfrau ist. Ihre Kenntnisse auf den Gebieten — alte Möbd, gutes Porzellan, Bilder, Geschichte des Weißen Hauses und seiner Bewohner — wirkten nickt angelernt. Tatsächlich hat sie selbst jene Kommiision gegründet, die seit dem Einzug der Kennedys das Weiße Haus gründlich renoviert. Sie hat auch ein vielgerühmtes Geschick darin, amerikaniscl e Bürger und Institutionen zu Spenden für eire schönere klassische Inneneinrichtung zu beweget. mal ein amerikanischer Schriftsteller von ihr. Böse Zungen gab es in den ersten Monaten dar Kennedy Ära. Die wollten wissen, von ihren eigenen Mann bekäme sie durchaus nicht alles — nicht genug Aufmerksamkeit, Zuneigung, Gemeksamkeit. Man rechnete aus, daß das Paar oft nv r Stunden in einer Woche am selben Ort war, daß feierte und vieles mehr. Die bösen Zungen sind verstummt. Etwas Zuverlässiges über die Ehe der First Family ist nicht bekannt. Soviel von außen sichtbar wird, steht alles zum besten.

Ich habe Präsident Kennedy in Paris unterm Eiffelturm sich der internationalen Presse voistellen sehen mit den Worten: "Ich bin der Mani damals das Herz von Paris und das Herz de Gaulles — falls beide eines haben — buchstäblich "im Sturm erobert". Jacqueline Bouvier ist übeiwiegend französischer Abstammung und spricht ein gutes Französisch mit leichtem amerikanischen Akzent; sie hat an der Sorbonne in Paris studier:. An einem der unvergleichlichen Frühsommeinachmittage von Paris erschien sie neben Madame de Gaulle auf der Terrasse des Elysee Palastes. Ss trug ein zitronengelbes Komplet und sah vor den warmen Grün des alten Parks wie ein Starmannequin von Dior aus.

Jacqueline Kennedy hat tatsächlich — mit ihrem Schneider Cassini — seit der Inauguration John Kennedys am 20. Januar 1961 — die Mod: der Welt mehr beeinflußt als jede andere Frau. Das ist bekannt, und die Entrüstung der kolumbianischen Senora in Bogota war natürlich, charmant unwahr. Ich erwähne dies nur, weil es zeigt, daß Mrs. Kennedy etwas anderes ist als ein "First Mannequin". Sie weiß, was sie tragen will, was ihr Stil ist, und dieser Stil wirkt "modeschöpfend". Ich bin nicht überzeugt, daß sie immer weiß, was ihr steht. Die dicken Knöpfe und runden Kappen, die kindlich einfachen Umrisse mancher Jacken und Mäntel unterstreichen das Puppenhafte ihrer Erscheinung. Dieses Puppenhafte ist vielleicht in ihr angelegt. Aber sie hat auch das Weibliche, und eines Tages — sie ist jetzt einunddreißig — wird sich die Mädchenhaftigkeit — nie ganz, aber mehr — ins Frauliche abwandeln. Sie könnte gut etwas feinere Falten, zartere Stoffe, weiblichere Ausschnitte und zierlichen Schmuck tragen. Etwas mehr Romantik und etwas weniger Klassizismus würden ihr besser stehen. Ich sah sie auch im Gespräch mit Nina Chruschtschow in Wien. Natürlich wirkt sie da wie ein Schulmädchen aus reichem Hause neben einer mütterlichen und kleinbürgerlichen Lehrerin. Aber sie hat dieses Schulmädchenhafte auch sonst. "Und das soll eine First Lady geben?" wurde gefragt. Es gab eine. Sie trägt nämlich all ihre Mängel wie Vorzüge, was sie ja auch abseits des Parketts der Weltöffentlichkeit sind. Jackie entspricht so gar nicht dem Leitbild einer wackeren amerikanischen Durchschnittsfrau, wie Pat Nixon, die Gattin des Rivalen im Präsidentschafts Wahlkampf das tat. Und doch half Jackie sehr wahrscheinlich Stimmen gewinnen.