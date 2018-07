Die Kursentwicklung auf dem deutschen Aktienmarkt hat in dem jetzt zu Ende gehenden I. Quartal 1962 nicht befriedigt. Das heutige Kursniveau liegt nur noch um rund 5 % über dem niedrigsten Stand des Vorjahres. Aber das statistische Bild sieht trister aus, als der Aktienmarkt in Wirklichkeit ist. Die allgemeine Börsenschwäche ist überwunden. Der Wiederanstieg vollzieht sich jedoch nicht gleichmäßig. In Bankkreisen wird von einem Wandel der Anlagegewohnheiten des Publikums gesprochen. Er drückt sich in einem Abrücken von den Papieren der Grundstoffindustrie aus, während Branchen, denen das wachsende Masseneinkommen unmittelbar zugute kommt, bevorzugt werden. Der Anleger ist also „konjunkturbewußt“ geworden. Wer heute Geld anzulegen hat, prüft genau, wohin er es gibt. Das scheint auch der Grund zu sein, warum die sogenannten Tips der „Börseninformationsdienste“ für die Tendenzbildung nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Die Masse der Börsenmitläufer, die sich solcher Tips zu bedienen pflegen, hält ;ich weiterhin recht ängstlich vom Aktienmarkt fern, und den qualifizierten Anlegern von heute kann man nicht mit meist unbewiesenen Behauptungen kommen. „Börsenphantasie“ ist kaum noch gefragt. Deshalb mußten die Favoriten der zurückliegenden Hausse insgesamt auch überdurchschnittliche Kursverluste hinnehmen.

Zu den bevorzugten Branchen der vergangenen Woche zählten weiterhin die Elektrowerte, die Banken – hier vor allem die Hypothekenbanken – sowie die Bauwerte (einschl. Baunebenwerte). Die Kurse der Elektro- und Bankaktien gelten allgemein auch nach den jüngsten Steigerungen noch als solide. Bei den Bauwerten ist die Ansicht weniger einhellig. Allerdings spielen sie wegen der hier herrschenden Marktenge für die Anlagedispositionen keine entscheidende Rolle. Im Börsenschatten blieben die Montanaktien. Die Abschlüsse der Hüttenwerke Siegerland und der Handelsunion führten zu einer nochmaligen Stimmungsverschlechterung. Phoenix-Rheinrohr hat die Listenpreise für verschiedene Roheisensorten um rund 4 % gesenkt. Damit soll versucht werden, der internationalen Konkurrenz zu begegnen. Da auf der anderen Seite die Kosten steigen, kann sich jeder die Folgen für die Ertragsrechnung ausmalen. Die Abgabeneigung bei den Montanen – hauptsächlich aus Kreisen des Publikums – ist beträchtlich. Andererseits finden sich aber immer wieder Käufer; sie nehmen ihre Chance wahr, billig das angebotene Material zu übernehmen, und sind offenbar der Meinung, zu den heutigen Kursen kein schlechtes Geschäft zu machen. Wahrscheinlich sind die Montanaktienkäufer und jene Kreise, die sich zu Kursen unter 700 % um die VW-Aktien bemühen, identisch. Es dürfte sich um die sogenannten „institutionellen“ Anleger (Fonds, Pensionskassen – sofern bei ihnen ein Aktienbesitz erlaubt ist, Versicherungen usw.) handeln. Uneinheitlich war die Tendenz bei den Chemie-Aktien. Je größer der Kunststoffanteil an der Produktion, um so empfindlicher waren die Papiere, Der internationele Wettbewerb ist groß; gegenüber der amerikanischen chemischen Industrie haben die europäischen Unternehmen einen schwer ren Stand. Immer wieder ist von „Dumpingpreisen“ die Rede und von Bemühungen der europäischen Produzenten, einen Schutz gegen die amerikanische Preisschleuderei auf den europäischen Märkten zu erreichen. Kurt Wendt