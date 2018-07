Auch im Ablauf des Geschäftsjahres 1960/61 hat sich die Edelstahl-Tochter des Thyssen-Konzerns, die Deutsche Edelstahl Werke AG, Krefeld, wiederum als gute Kapitalanlage der August Thyssen-Hütte erwiesen. Das Krefelder Unternehmen hat im Geschäftsjahr 1960/61 nicht nur erneut günstige Durchschnitte, sondern auch an die Konzernkasse einen ansehnlichen Verwandtschaftszoll entrichten können. 10,1 (3,5) Mill. DM führt DEW an die Muttergesellschaft ab; das ist beinahe das Dreifache des Vorjahrsbetrages, wobei allerdings anzumerken ist, daß das vor Jahresfrist von der Thyssen-Hütte erbrachte Ergebnis nicht mangels Masse, sondern bewußt klein gehalten worden war. Diesmal war die Konzernmutter weniger bescheiden. Sie durfte es sein, ohne dabei die Kasse des Krefelder Unternehmens allzusehr zu strapazieren. Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen konnten ebenfalls, wie die Verwaltung betont, in ausreichendem Maße vorgenommen werden. Darüber hinaus hat das Ergebnis des Berichtsjahres noch eine Teilpassivierung der Lastenausgleichs-Vermögensabgabe in Höhe von 5 Mill. DM ermöglicht, das ist immerhin ein Viertel des Gegenwerts von rund 20 Mill. DM. Die noch verbliebenen freien Aktionäre erhalten wiederum die ihnen nach dem Organvertrag mit der August Thyssen-Hütte garantierte Dividende von 14 (14) %.

Das Geschäftsjahr 1960/61 brachte dem Krefelder Unternehmen nochmals Zuwachsraten, die besonders im Vergleich mit den Massenstahl-Erzeugern höchst attraktiv sind. Die Edelstahlverarbeiter – rund 80 % der Edelstahllieferungen gehen in die Investitions- und Gebrauchsgüter-Industrie – waren gut beschäftigt und dementsprechend fleißige Kunden. Der Bruttoumsatz der DEW stieg um 15,6 % auf 658 (569) Mill. DM. Entsprechend verlief auch die Produktionskurve. Lediglich die Rohstahlerzeugung weist mit 406 670 (410 700) Tonnen einen geringfügigen Rückgang auf; die Halbstahlproduktion stieg auf 91 900 (88 500) Tonnen, Walzstahl-Fertigerzeugnisse auf 71 400 (70 300) Tonnen und sonstige Fertigerzeugnisse wurden auf 128 400 (111 900) Tonnen gebracht.

Von der Marktabschwächung, die die Massenstahlindustrie zunächst stärker getroffen hat, blieb allerdings auch der Edelstahlmarkt nicht verschont. Im Berichtsjahr verzeichnet die DEW-Verwaltung jedoch lediglich ein merkliches Nachlassen der Auftragseingänge. Das Fazit dieser Entwicklung wird das neue Geschäftsjahr bringen. In den Monaten Oktober bis Januar liegt der DEW-Umsatz bereits um 11 % unter dem Monatsdurchschnitt des Berichtsjahres. nmn