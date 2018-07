Mit der Dividendensenkung von 12 auf 10 % fällt die Hüttenwerke Siegerland AG zwar aus dem Rahmen der Montanindustrie, aber überraschen konnte dieser Schritt nicht. Das Siegerländer Unternehmen steht als nahezu ausschließlicher Feinblechproduzent im Grunde nur auf einem Bein, und dieses Bein ist in der gegenwärtigen Stahlflaute ganz besonders wacklig geworden. Der Feinblechmarkt ist zusammengebrochen: Nachfrageschwund bei gleichzeitigem Anwachsen des Angebotes – stark ausgeweitete Kapazitäten im In- vor allem aber im Ausland wollen beschäftigt sein – haben ihn ruiniert. Bemerkenswerte Erlösrückgänge sind die Folge und keine ausnehmend freundliche Kulisse für ein Unternehmen, das einzig und allein auf dieser Bühne agieren kann.

Die „Monokultur“ der Hüttenwerke Siegerland hat nicht zum erstenmal ihren Tribut verlangt. Die Umsatz- und Versandzahlen der Gesellschaft zeichnen eine Fieberkurve mit hektischen Ausschlägen nach unten und nach oben. Ein Hoch im Geschäftsjahr 1957/58, ein Tief in 1958/59, ein neues Hoch im Jahre 1959/60 und ein neues Tief 1960/61. Aber das Tief des letzten Geschäftsjahres ist nicht einfach nur mit der allgemeinen Flaute zu erklären, sondern ebenso mit der bereits erwähnten stärker gewordenen Konkurrenz auf diesem ehemals so begehrten Teilmarkt der Stahlindustrie. So mußte Siegerland z. B. eine Schwächung seines Marktanteiles von 25 auf 22,1 % hinnehmen. Mit einem Produktionsrückgang von knapp 13 % bei Feinblechen – auf 686 400 t – hat hier denn auch die Flaute viel tiefere Spuren hinterlassen als bei den übrigen Feinblecherzeugern im Bundesgebiet. Schon daraus allein resultiert eine Kostenprogression, die verkraftet sein will. Aber das ist noch längst nicht alles. Die Hüttenwerke Siegerland haben im Geschäftsjahr 1960/61 ihren Brutto-Umsatz um rund 15 % auf 531 (626) Mill. DM verringern müssen, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß in den ersten Monaten des Berichtsjahres nach den Angaben der Verwaltung noch relativ gute Umsätze erzielt werden konnten. Wenn die Umsatz- und Produktionsentwicklung auseinanderklafft, ist zwar nicht immer die Begründung dafür bei den Preisen zu finden, aber in diesem Falle ist man nicht auf der falschen Fährte. Die Siegerland-Verwaltung führt beredte Klage über den Preisverfall beim Feinblech, und tatsächlich sind die Erlöse je Tonne Feinblech im Berichtsjahre auf 98 % des Niveaus aus dem Geschäftsjahr 1954/55 gesunken, nachdem sie im Vorjahr erheblich darüber gelegen hatten. – Die Umsatzentwicklung war bei Siegerland allein noch ungünstiger als im Gesamtkonzern. Auf 412 Mill. DM – um rund 16 % – ermäßigte sich der Umsatz der Siegerländer Hütte; dabei fiel insbesondere der Auslandsabsatz um nicht weniger als 40 %.

Das waren schon recht harte Brocken, die das Unternehmen schlucken mußte. Die Dividendensenkung im ersten Jahre, da sich der neue Großaktionär, die Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, als absoluter Herr im Hause Siegerland etabliert hat, ist wirklich nicht dessen Einfluß, wie grundsätzlich in solchen Fällen zunächst gern orakelt wird, zu „danken“. Im Gegenteil, Siegerland hätte, allein von seiner Ertragslage her gesehen, die Dividende sogar noch stärker senken müssen. Um den für die 10prozentige Dividende erforderlichen Betrag von 4,6 Mill. DM bereitstellen zu können, mußte das Unternehmen bereits auf die Reserven zurückgreifen.

Auch im neuen Geschäftsjahre stehen die Sterne für die Hüttenwerke Siergerland noch nicht wieder günstig. Der Umsatz der Gruppe ist in den Monaten Oktober bis Januar auf 153 Mill. DM zurückgegangen, die Feinblechproduktion auf 191 400 t. Leichte Anzeichen einer Besserung des Marktes lassen nach Ansicht der Verwaltung noch keine optimistische Beurteilung zu. nmn.