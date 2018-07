Das perfekte Büro im Großraum ohne Wände (Schluß)

Von Manfred Sack

Wir hatten in der letzten Ausgabe den Platz auf dieser Seite der Begründung zum "Memorandum der Acht" von Ludwig Raiser, Klaus von Bismarck und Carl Friedrich von Weizsäcker unter dem Titel "Warum wir das Wort ergriffen" eingeräumt. Heute bringen wir den zweiten Teil des Artikels "Büro ohne Wände", mit dem wir in Nr. 9 begonnen hatten. Im ersten Teil stellten wir einen neuen Beruf vor: den Büro-Organisator. Es handelt sich um eine junge Gilde von Leuten, die zusammen mit Architekten, Kaufleuten und Ärzten, mit Betriebsphysiologen und Psychologen Großraumbüros, einrichten.

Das Großraumbüro ist ein Versuch, etwas neu und besser zu machen. Daß das Experiment mit dem sarkastischen Spruch begraben werden wird: Operation gelungen, alle Angestellten geflohen, ist nicht mehr zu erwarten. Zwar wird zur Zeit niemand beweisen können, daß der Versuch ohne Verluste gelungen sei, aber Teilergebnisse deuten an, daß es so grausam nicht ist. Kurd Alsleben, einer Gruppe von Büro-Organisatoren zugehörig, berichtet von folgenden Wahrnehmungen in dem von Professor Siegel und Rudolf Wonneberg gebauten Verwaltungshaus der Arzneimittelfirma Boehringer in Mannheim:

"Unter den Angestellten im Großraum ist es üblich, sich sehr rücksichtsvoll zu. benehmen. Die Übereinkunft muß spontan entstanden sein, denn von der Geschäftsleitung sind keine ausdrücklichen Verhaltensregeln oder Ordnungen herausgegeben worden. Trotz dieser Disziplin bewegt sich jedermann ungezwungen. Daraus läßt sich schließen, daß auch keine tieferen Hemmungen entstanden sind.

Es scheinen neue Umgangsformen zu entstehen. Schon jetzt gilt es offenbar als höflich, nicht jedem Bekannten beim Begrüßen die Hand zu geben.

Den im Großraumbüro vorhandenen ‚Pausenraum‘ zu beliebigen Zeiten aufzusuchen, um ein Butterbrot zu essen, war am Anfang ungewohnt. Man aß es mehr oder weniger heimlich am Schreibtisch; es standen Limonadeflaschen auf mehreren Tischen – offenbar eine ‚herübergerettete Gewohnheit‘, die sich allmählich verlieren wird.