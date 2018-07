Von Heinrich Böll

Wenn die Verantwortung endgültig ausverkauft ist, niemand sich mehr eigentlich "in Gesellschaft" befindet, werden Stimmen laut: Wählerstimmen, Leserstimmen, Hörerstimmen, Seherstimmen; einhundert, vielleicht schon fünfzig "Zuschauerstimmen", zu einem Fernsehprogramm etwa, das zehn Millionen Augenpaare gesehen haben, können erhebliche Unruhe stiften (manipuliert man diese "Stimmen", provoziert man sie, hat man genau den demagogischen Nerv getroffen; man braucht sie nur zu "redigieren" und hat "die Sache in der Hand").

Stimmen werden in der Wüste laut: solche, die nach einer geistigen Heimat um jeden Preis verlangen; die mit hämischem Applaus jeden begrüßen, der für schuldig befunden werden kann und geeignet ist, eine Teilzahlungsrate an Geschichte zu übernehmen.

Eine solche "Stimme in der Wüste" ist Kurt Ziesel. Der Beifall, den er bekam, ist so bezeichnend für die deutsche Situation wie das Schweigen, mit dem man ihn überging.

Schamhaft oder aus Geschmacksgründen haben "seriöse" Zeitungen und Zeitschriften Ziesel übergangen; vielleicht hielten sie es für angebracht, die dunkle Flamme der Wut nicht mit neuem Brennstoff zu nähren.

Nun wird die dunkle Flamme mit äußerst fragwürdigem Brennstoff genährt: eben mit hämischem Applaus, unwürdigen Gegenerklärungen, Prozeßakten, ekliger Diskussionshysterie.

Ziesel sticht in die Wunde, die der Heilung bedarf; nur sind leider Stichel und Stecher nicht so rein, wie sie sich geben. Wenn die großen Geister oder die, die man dafür hielt, Verantwortung ablehnen, wendet man sich an die kleinen. Gewiß würde das Volk auf dem Kölner Domplatz zusammenströmen, um Bernhard von Clairvaux zu hören; notgedrungen begnügt es sich mit Pater Leppich. (Auf den Gipfeln der Theologie herrschen Klarheit und Ruh’; in den Niederungen plagen einen die Mücken.)