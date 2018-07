Von Helmut Peters

Ein Gespenst geht um an den Hochschulen des Südweststaates. Kaum hat man einmal gemeint, nun sei es wirklich tot, schon ist es wiederda, immer ein bißchen anders frisiert, propagiert und diskreditiert, stets aber streng geheim.

Unter der Hand distanzieren sich alle potentiellen Väter von diesem Kinde, einschließlich des Vaters Staat. Noch seltsamer aber ist jedoch, daß der Fötus auch keine Mutter hat. Böse Menschen wollen ihn zwar den Hochschulen in den Schoß legen. Doch wenn man genauer nachfragt, so möchten die almae matres am Zustandekommen dieses Geschöpfes nur stiefmütterlich beteiligt sein.

Jetzt scheint es nun, als ob das Kind doch noch geboren werden sollte in einer Not- und Zangengeburt. Denn draußen vor der Tür steht der Wissenschaftsrat mit dem Prügel der Hochschulreform, und da heißt es.: Rettet, was zu retten ist! Schafft schnell noch in letzter Stunde ein kleines fait accompli,zementiert die unbewältigte Gegenwart! Und wenn das Kind geboren ist, so wird sein Name sein: Badisch-Württembergisches Hochschul-Rahmengesetz.

In diesen Tagen nun wurde das Geheimnis so öffentlich, daß es erstmalig gelang, seiner schwarz auf weiß habhaft zu werden. Und was dieser Gesetzentwurf an Schönheiten bietet, das lohnt denn auch wahrlich die Mühe, sich damit zu beschäftigen.

Wie schon bei den Brüdern Grimm, so findet sich auch hier die Dualität von Tischlein-deckdich und Knüppel-aus-dem-Sack. Doch während auf dem Tischlein-deck-dich wenig mehr als Sauerkohl und Spätzle gereicht werden, so darf man an der Potenz des Knüppels-aus-dem-Sack, der hier zurechtgeschnitten ist, keinen Zweifel hegen. Hier werden sittliche und geistige Normen geschaffen, an denen womöglich noch unsere Kinder und Kindeskinder zu kauen haben könnten.

§ 1: „... obliegt es den Hochschulen, die Studenten zugleich zu geistiger Selbständigkeit, zu sittlichem und staatsbürgerlichem Verantwortungsbewußtsein hinzuführen.“