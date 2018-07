TJ7V! mein Baby ein normales Kind? — So 55 Jahre 2667 mißgebildete Kinder. Ein VergleicK noch das Schlafmittel Contergan eingenommen hat. Aber nicht nur diese Frauen stellen die uralte Frage werdender Mütter. Auch viele andere sahen und sehen gerade in diesen Wochen — in der menschlichen "Geburtensaison", die hauptsächlich in die Monate Februar und März fällt — Kinderfreuden entgegen. Für die weitaus meisten ist die Niederkunft normal, aber der einen oder anderen muß der Arzt schonend sagen, daß ihr Kind mit einer Fehlbildung zur Welt gekommen ist. Wie entstehen solche Fehler — und müssen wir sie immer als ein hoffnungsloses Schicksal hinnehmen? Mißgeburten gibt es seit eh und je. Darum ist es eigentlich verwunderlich, wie wenig die Wissenschaft bisher über das Wann und Warum von angeborenen Fehlern weiß. Einen der wenigen Anhalte geben die Statistiken. Eine solche Aufstellung von Dr. H, ]. Witt, Mitarbeiter des Direktors der Göttinger Frauenklinik, Professor Dr. Heinz schen Frauenkliniken Bonn, Celle, Göttingen und Leipzig von 1900 bis 1955; sie kann deshalb als repräsentativ gelten , Diese Statistik bestätigt: Die Zahl der Mißgeburten hat während der letzten Jahrzehnte im Bundesgebiet und in der Sowjetzone langsam, aber stetig zugenommen. Unter 240 691 Geburten der vier Kliniken fanden sich innerhalb der steigende Kurve. Man erkennt, daß es besonders viele Mißbildungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gegeben hat, außerdem um 1933 und 1955. Namentlich nach dem letzten Krieg sind viele mißgebildete Kinder zur Welt gekommen, darunter besonders von Müttern, die unter der Naziherrschaft sehr Schweres durchmachen mußten (zu ihnen zählen vornehmlich auch ehemalige jüdische KZ Insassen). Berücksichtigt man die allerletzten Zahlen, so steigt die Kurve nach 1956 weiter, obwohl sich die kriegs- und nachkriegsbedingten Mißbildungsfälle vermindern. Auffallend ist zugleich, daß die ExtremitätenBeine) erst seit 1959 und fast ausschließlich in Westdeutschland ungewöhnlich zunehmen "Die Häufigkeit von Extremitäten Mißbildungen", erläuterte mir Dr. Witt, "rangierte in unserer Statistik hinter den Mißbildungen des Zentralnervensystems mit 22 5 °o an zweiter Stelle und entsprach etwa der im Gesamtschrifttum angegebenen Frequenz von einem Viertel aller Mißbildungen. Die aufsehenerregende Zunähme der Extremitäten Mißbildungen, die von vielen Frauen- und Kinderärzten beobachtet wurde, darunter von Professor von Massenbach (Lübeck), Professor Staehler (Siegen), Professor Wiedemann (jetzt Kiel) und Privatdozent Dr. Lenz (Hamburg), erfolgte erst in den Jahren 1959 bis 1961 " Aus der Wittschen Kurve ergibt sich, daß ein nicht unwesentlicher Teil der mißgebildeten Kinder von spätgebärenden Frauen stammte, die über 35 Jahre alt waren. Dabei handelte es sich allerdings weniger um Mißbildungen der Extremitäten als um solche des Zentralnervensystems, um diese Fälle auf eine "altersbedingte Keimschädigung" zurück, die durch ein Versagen der Eierstöcke alternder Frauen bedingt sein mag. Die soziale Umwelt der betreffenden Mütter (Wohnsitz und Stand) spielt offenbar keine Rolle. Die Mißgeburtenhäufigkeit, die schon einige Zeit zu beobachten ist, nimmt nur allmählich,

