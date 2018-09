Bei den deutsch-britischen Finanzverhandlungen fiel am vergangenen Wochenende der Vorhang, allerdings ohne die Gewißheit, daß dem dritten Akt nicht doch noch ein Finale folgen wird. Den Startschuß hatte Selwyn Lloyd bereits im März 1961 bei seinem Besuch in der Bonner Residenz gegeben. Doch nach diesem Vorspiel gab es eine lange Pause. Näher kam man sich erst in diesem Jahr, nachdem Macmillan im Januar den überaus zäh verlaufenden Gesprächen auf „höchster Ebene“ nachhalf. Als die Verhandlungspartner jetzt auseinandergingen, war man zwar etwas weiter als im März vorigen Jahres, aber längst nicht so weit, wie dies der britische Premier im Januar nach seiner Rückkehr an die Themse glauben machte. Die Vorstellung Macmillans, aus dem ursprünglichen deutschen Angebot von 400 Mill. DM könnten am Ende doch 700 Mill. werden, erwies sich nämlich als zu voreilig. Die Bundesrepublik fand sich nach dem „dritten Akt“ lediglich dazu bereit, ihre Devisenhilfe von 400 auf 500 Mill. DM oder genauer, da es sich ja um eine zweijährige Hilfestellung handelt, von 800 Millionen auf eine Milliarde DM zu erhöhen. Ob mit diesem Kompromiß bereits der Schlußstrich gezogen wurde, steht allerdings dahin. Die Verhandlungspartner wollen dem Vernehmen nach ihre Gespräche jedenfalls fortsetzen, wobei britischerseits bei allem Verständnis für unsere (Haushalts)-Sorgen offenbar noch Hoffnung besteht, etwas näher an die 700 Mill. DM heranzukommen.

Eine Devisenhilfe ist erfahrungsgemäß etwas anderes als ein Geschenk. So auch in diesem Falle. Die Milliarde ist gewissermaßen zweckgebunden; mit ihr sollen in England vornehmlich Waffen und Munition gekauft werden. Die Bundesrepublik, die bekanntlich erst über eine bescheidene eigene Rüstungsindustrie verfügt, mobilisiert auf diese Weise ihren Verteidigungsetat (wieder einmal) für außerwirtschaftliche und währungspolitische Ziele. In diesem Jahr werden die Käufe von Rüstungsmaterial im Ausland gut 4 Mrd. DM ausmachen, das sind 1,5 Mrd. DM mehr als 1961. Die Rüstungskäufe sind damit fast so etwas wie ein währungspolitischer „Notanker“ geworden.

Die Briten haben jetzt immerhin die Genugtuung, daß die 70 Mill. Pfund, für die sie jährlich zur Unterhaltung der Rheinarmee D-Mark beschaffen müssen, 500 Mill. DM gegenüberstehen, die als „zusätzliche Exporte“ der angeschlagenen, in den letzten Wochen durch den massierten Zufluß kurzfristiger Auslandsgelder allerdings leicht verbesserten Position des Pfundes sicher gut tun. Deutscherseits kann man ebenfalls zufrieden sein: die Devisenhilfe wurde auf zwei Jahre befristet. Auf eine längere Bindung mit unliebsamen, weil „starken“ Konsequenzen für die Bundeskasse, wurde erfreulicherweise verzichtet. Allein damit ließe sich die strukturelle Krise des Pfundes auch nicht abwenden. Das weiß man schließlich auch in London. lz.