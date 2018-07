Während die Handelsunion AG, Düsseldorf, dem Geschäftsjahr 1960/61 noch bescheinigen kann, es habe vom Umsatz und Ergebnis her gesehen die Erwartungen im großen und ganzen erfüllt, kommt das laufende Jahr schon bedeutend schlechter weg. Der Umsatz ist – insbesondere im Stahl- und Schrottgeschäft – zurückgegangen; vor allem aber sei die Ertragslage des Unternehmens nicht mehr zufriedenstellend. Auf konkrete Zahlenangaben verzichtete die Verwaltung allerdings. Eine beträchtliche Zunahme der Personalkosten wird das Ergebnis des neuen Geschäftsjahres weiter einengen, die Handelsunion-Verwaltung rechnet nicht damit, daß das Vorjahresergebnis wieder erreicht werden kann. Welche Aspekte sich daraus auf die für 1961/62 zu erwartende Dividende ergeben, liegt auf der Hand; denn bereits im Berichtsjahre schüttet die Handelsunion, wie vor der Presse ausdrücklich betont wurde, den gesamten erzielten Gewinn aus. Anders wäre die Bereitstellung der – unveränderten – Dividende von 16 % nicht möglich gewesen. Sie dürfte danach für das laufende Jahr unter Umständen in Frage gestellt sein, wenn nicht stille Reserven mobilisiert werden könnten! Und das ist hier zweifellos der Fall. Den versteuerten Gewinn des Berichtsjahres gibt die Verwaltung mit 20,6 nach 19,1 Mill. DM an. Der Körperschaftsteueraufwand betrug diesmal 8,55 gegenüber 8,40 Mill. DM im Vorjahre.

Mit einem Bruttoumsatz von 2,175 (2,190) Mrd. DM bleibt die Handelsunion im Geschäftsjahr 1960/61 nur geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung in den einzelnen Geschäftssparten ist allerdings unterschiedlich verlaufen. Walzstahl- und Röhrenumsätze sind konstant geblieben, während das Geschäft in langlebigen Konsumgütern und Installationsmaterial sogar noch ausgeweitet werden konnte. Besonders wenig Freude hatte das Unternehmen auf den Exportmärkten. Nicht nur mengenmäßige Einschränkungen, sondern auch eine Minderung des Nutzens mußten in Kauf genommen werden.

Die bevorstehende Hauptversammlung soll Neubzw. Zuwahlen zum Aufsichtsrat vornehmen. Die Handelsunion-Verwaltung war anläßlich der Pressekonferenz noch nicht in der Lage, Namen zu nennen, jedoch ließ sie durchblicken, daß eine Erhöhung der Mandate wohl zu erwarten ist. Die August-Thyssen-Hütte AG erscheint in diesem Jahr mit einem Kapitalanteil von 51,8 %. Das ist das Ergebnis des Umtauschangebotes vom vergangenen Oktober, über dessen Verlauf sich die Thyssenhütte zwar befriedigt zeigt, von dem aber offenbar doch nur in relativ geringem Umfang Gebrauch gemacht worden ist. Offenbar sind jedenfalls die Erwerber des früheren Rheinstahl-Paketes den Verlockungen der ATH nicht geschlossen erlegen. Unverändert geblieben ist der Anteil des Handelsunion-Kapitals von Phoenix-Rheinrohr, der nach wie vor bei 25,2 % (von 46 Mill. DM) liegt. Damit verfügt die Thyssen-Gruppe immerhin über rund 77 %, aber offen ist die Frage, ob es daneben noch einen Paket-Aktionär bei der Handelsunion gibt.

nmn