Inhalt Seite 1 — Horoskope für die Konjunktur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hermann Riedle

Gute Wirtschaftspolitik kann nur dann betrieben werden, wenn sich in Ansichten und Vorstellungen alle am Wirtschaftsprozeß Beteiligten ein richtiges Bild vom Geschehen machen können. Genaue Fakten und einwandfreie Statistiken sind dazu eine wichtige Hilfe. Sie sollen freigebig publiziert und meinetwegen auch kommentiert werden. Aus den solcherart verbindlich gewordenen Informationen können die Wirtschaftler und die Politiker dann ihr „rationales Verhalten“ ableiten. Ihre Entscheidungen werden schließlich jenen Grad von Vernunft zeigen, wie er nun einmal aus den Zahlen spricht.

Was aber einfach nicht zum statistischen Material gehört, sind die allzu häufigen, sozusagen auf „psychologische Kriegsführung“ hinzielenden Interpretationsversuche. Sie tauchen meist dann auf, wenn die Situation kritisch wird – dann also, wenn einige Besserwisser sich gedrängt fühlen, Ihren von Blindheit geschlagenen Mitmenschen die Augen zu öffnen. Findet z. B. in der Wirtschaft ein erfreulicher Aufschwung statt, so ist man in diesem Lager schnell bereit, ins „Boom-Horn“ zu stoßen, Überhitzungsgefahren an die Wand zu malen und überhaupt auf die Fragwürdigkeit einer expansiven Ökonomie hinzuweisen. Die Absicht ist, die zu schnelle Fahrt zu bremsen. So sprachen die „Wettermacher“ in der Bundesrepublik noch vor zehn, zwölf Monaten.

Man verstehe mich recht: Ich bin durchaus nicht etwa ein „reiner Mechaniker“ in volkswirtschaftlichen Dingen, im Gegenteil – mir sind die große Wirkung und Strahlungskraft psychologischer Faktoren in der Wirtschaft wohlbekannt, Aber gerade deshalb bin ich der Meinung, daß nur die ungeschminkten – will sagen: nicht mit Gefühlen durchsetzten – statistischen Daten in der Wirtschaft verbreitet werden sollten und daß man darauf zu achten hat, diese Zahlen allgemein akzeptiert zu sehen. Wenn man sich nämlich in den Entscheidungen, nehmen wir einmal beispielsweise die der Energiewirtschaft, von verbindlichen Statistiken leiten läßt, zu denen der Mineralölsektor, der Bergbau, und die Elektrizitätswirtschaft „ja‘ sagen – oder wenn man in Diskussionen über Löhne Angaben und Daten zusammenträgt, die für Gewerkschaften und Arbeitgeber verbindlich sein müssen, dann hat doch die Statistik ihren guten und einzig nützlichen Zweck erfüllt.

Denn wenn immer gute Statistiken verbreitet werden, rollt in der Folge das „psychologische Geschehen“ ganz normal ab: alle Entscheidungen, Erwartungen und Vorstellungen des Wirtschafters richten sich dann auf die nackten Tatsachen der Ökonomie aus, und alle halbwegs zurechnungsfähigen Unternehmer, Manager, Sekretäre, Bankiers – und noch viele andere, weniger professionellen Interessenten – ziehen jene Konsequenzen, die vernünftigerweise gezogen werden dürfen. Sie machen sich aus dem vergangenen und gegenwärtigen Ablauf der Dinge ihr Bild und bauen in ihre Aktionen die wahrscheinliche künftige Situation mit hinein. Einfach gesagt: Die Wirtschaftler entscheiden über das Auf und Ab mittels ihres Wissens und ihrer Einsichten (die wesentlich durch saubere Statistiken mitbestimmt sind) – für eine zusätzliche „seelische Massage“ ist kein Platz mehr, sie würde den Konjunkturverlauf auch nicht „besser“ machen.

Und noch etwas müssen sich die Prognostiker sagen lassen, die allzu schnell an die Gefühle appellieren: Wie wollen sie vor allem während einer Rückgangsphase der Konjunktur ihre „Horoskop-Formeln zeitlich und mengenmäßig begründen? Wie können sie mit wissenschaftlich reinem Gewissen behaupten: Jetzt haben wir die Flaute überwunden, nun kommt der Umschwung nach oben, usw.? Solche stimmungsmachenden Urteile verfangen nicht, das wissen wir heute, weder in der Rezessionsbewegung drüben in den USA noch im Boom-Rausch der Bundesrepublik! So einfach geht es nicht, und zwar gerade weil die Psyche des Wirtschaftlers mitspielt – nämlich seine Intuition, seine Vorstellungskraft, seine Phantasie, sein Widerstandswillen, seine Aggressivität, und viele andere Kräfte mehr... Im praktischen Konjunkturverlauf verrät sich erfahrungsgemäß immer wieder ein Phänomen, das man als ein Umschlagen der Quantität in die Qualität bezeichnen möchte. Ist eine an sich meßbare Entwicklung – in Zahlen und Kurven ausgedrückt – einmal in ein bestimmtes Stadium gekommen, so interpretieren alle Wirtschaftler, die ja ihrer „Existenz“ zuliebe Statistiken lesen und beachten, ihre eigene Konjunkturvorstellung neu‚ und auf dieser basieren sie schließlich ihre Entscheidungen für die Zukunft. Da möchte ich nur zu gern jene großen und kleinen Geschäftsleute kennenlernen, die nur deshalb, weil ein lautstarker Funktionär, der Lagebericht eines Ministeriums oder eines „wissenschaftlichen“ Instituts das Ende einer Rezession feststellen, ihre eigenen, in selbsterarbeiteter Logik gewonnenen Entscheidungen über den Haufen werfen!

Gerade jetzt, so scheint mir, ist in der Bundesrepublik eine alberne Meinungsmache über den vermeintlichen Konjunkturverlauf im Gang. Einige Zahlenreihen sind aus einer Phase stark steigender Größen herausgekommen und zeigen nur noch kleiner werdende Zuwachsraten – aber wohlgemerkt, sie nehmen immer noch zu. Eine Ausnahme macht die Kurve der Auftragserteilungen an die Industrie: sie zeigt schon etwa seit dreiviertel Jahren einen allerdings sehr leichten Abwärtstrend. Dafür demonstrieren jedoch einige andere statistische Reihen noch eindeutige Aufwärtsbewegungen, so die Einzelhandelsumsätze und die verfügbaren Masseneinkommen, um nur zwei zu nennen.