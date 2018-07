Inhalt Seite 1 — Kaffeewasser aus der Dachrinne Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die neue Quelle war den Bleiwäscher Bauern zu teuer

gru, Büren

Als sich die Bauern des Dorfes Bleiwäsche im Kreise Büren unlängst zusammenfanden, um den Vorabend einer Dorfhochzeit polternd zu begehen, rempelte einer das Dorfoberhaupt an: „Trink Bier, Wasser ist knapp.“ Bürgermeister Becker wurde blaß, drehte sich um und verließ schnurstracks die Gesellschaft.

Ihn hatte die Anspielung auf eine Affäre gekränkt, die dem Dorf Bleiwäsche einen schlechten Ruf eingetragen hat: Als Ortsfremder, so heißt es, wisse man nie, wo das Kaffeewasser herkomme – aus der Wasserleitung, aus der Dachrinne oder aus einer Quelle, die eigentlich nicht mehr benutzt werden soll.

Die Zweifel an der Herkunft des Trinkwassers begannen, als es aus den Bleiwäscher Wasserleitungen reichlicher floß denn je. Da die alte Quelle nicht mehr ausreichte, um die rund achthundert Einwohner und ihr Vieh zu versorgen, hatte die Gemeinde eine neue bohren lassen. Zudem hatte eine Kommission erklärt, das „alte“ Wasser sei nicht mehr einwandfrei. Die Geologen versprachen den Bleiwäschern frischeres Wasser aus sechzig Meter Tiefe. Sie bohrten jedoch 172 Meter tief, ehe der Boden feucht wurde. Das neue Wasserwerk wurde daher teurer, als veranschlagt worden war, und die Gemeindeverwaltung ließ in jedem Haus eine Wasseruhr montieren. Von nun an sollte der Kubikmeter Wasser sechzig Pfennig kosten. Das aber war den Bleiwäscher Bauern zu teuer. Bisher hatten sie ihr Wassergeld jährlich und pauschal entrichtet: pro Familienmitglied fünf Mark, für jede Kuh fünf Mark, für ein Schwein eine Mark fünfzig und dreißig Mark als Waschwasser für den Traktor oder den Wagen.

Die Rechnung ging nicht auf

Früher zahlte der Bürgermeister Becker für seinen Haushalt fünfzehn Mark im Jahr, nach der neuen Regelung 120 Mark. Aber diese Rechnung ging nicht in allen Bleiwäscher Haushalten auf. Mit Erstaunen stellte der Gemeindediener beim Ablesen der Wasseruhren fest, daß Vier-Personen-Haushalte mit drei Kühen, mehreren Schweinen und Federvieh nur für drei Mark Wasser im Monat verbrauchten. Das war der Preis für fünftausend Liter oder fünf Kubikmeter. Mißtrauisch rechnete er nach: eine Kuh säuft mindestens vierzig Liter pro Tag. Drei Kühe verbrauchen demnach allein schon fast vier Kubikmeter. Da konnte etwas nicht stimmen. Daß etwas nicht in Ordnung war, merkte auch der Bürgermeister, als er feststellte, daß sich der Wasserverbrauch seiner Gemeinde fast um die Hälfte vermindert hatte.