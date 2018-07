Das von Opel und Ford praktizierte Vorgehen, in besonders erfolgreichen Jahren durch hohe Gewinnausschüttungen die steuermindernde Wirkung des gespaltenen Körperschaftsteuersatzes auszunützen, scheint Schule zu machen, zumindest bei den in amerikanischem Mehrheitsbesitz befindlichen Unternehmen. So erklärt sich auch das angesichts der immer lauter werdenden Klagen der Industrie über wachsende Kostenbelastung und über die damit verbundenen Ertragsschmälerungen paradox anmutende Verhalten der SEL Standard Elektrik Lorenz AG, Stuttgart, für das Geschäftsjahr 1961 neben der unveränderten Dividende von 12 % noch einen Bonus von 10 % auszuschütten, und dafür sogar die Rücklagen mit 6,4 Mill. DM in Anspruch zu nehmen. Im Gegensatz zu Ford wird allerdings die amerikanische Muttergesellschaft der SEL, die International Telephone and Telegraph Corp. (Beteiligung 93,36 %) ihren Gewinnanteil vereinnahmen. Die Wirkung dieses Bonus auf die Steuer wird daran erkennbar, daß die Ertragsteuers von 17,5 auf 13,4 Mill. DM zurückgegangen sind, obwohl der Umsatz der SEL 1961 weit über den Durchschnittszuwachs der Branche hinaus um fast 25 % auf 559 Mill. DM gestiegen ist und damit eine weitere, wenn auch der Geschäftsausweitung nicht entsprechende Ertragsbesserung verbunden war. Die Inanspruchnahme der Rücklagen hält Generaldirektor Abtmeyer schon deshalb für gerechtfertigt, weil durch das Agio aus der 1961 erfolgten Kapitalerhöhung (22,5 Mill. DM) zum Kurs von 200 % und aus der freihändigen Verwertung von weiteren 2,5 Mill. DM Aktien, die etwas unter dem Börsenkurs breit gestreut verkauft wurden, der gesetzlichen Rücklage insgesamt 36,25 Mill. DM zugeflossen sind, so daß neben dem Kapital von 115 Mill. DM nun noch 49,35 Mill. DM Rücklagen stehen nach bisher 19, 5 Mill. DM.

Auch von der Geschäftsentwicklung her besteht für das Unternehmen kein Anlaß zu einer allzu vorsichtigen Dividendenpolitik. Der Auftragseingang ist im vergangenen Jahr wesentlich stärker als im Jahr zuvor um 85 auf 616 Mill. DM gewachsen und wird in diesem Jahr noch weiter zunehmen. Interessant und für die weiteren Geschäftsaussichten der SEL bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, daß mit der Zunahme der Fernsprechanschlüsse im Bundesgebiet die Zahl der Ferngespräche überproportional steigt, während die Zahl der Ortsgespräche eher eine leicht rückläufige Tendenz aufweist. So hatte denn auch von allen Produktionszweigen der SEL die drahtlose Übertragungstechnik mit über 50 % den stärksten Geschäftszuwachs zu verzeichnen. Voraussetzung für den Geschäftserfolg 1961 vor allem im Export, der um 28,5 (i. V. nur 10,4) % auf 95 Mill. DM zunahm, war die Erweiterung der Kapazität, wofür die Investitionen von 26 auf 32,2 Mill. DM erhöht wurden, und in diesem Jahr bei einem weiteren erwarteten Geschäftszuwachs von 15 % nochmals auf 40 Mill. DM ausgeweitet werden sollen. Daneben wurden weitere Kapazitäten durch die Beteiligung an der Graetz KG und durch die Übernahme der Alpina-Büromaschinen-Werk KG gewonnen. Einschließlich dieser Unternehmen ergibt sich für die SEL-Gruppe im Jahr 1961 ein Gesamtumsatz von rund 700 Mill. DM.

Der anhaltend starke Bedarf an Nachrichtenmitteln hat allerdings auch Schattenseiten. So mußten bisher, wie Abtmeyer gestand, die Investitionen in erster Linie für den notwendigen Kapazitätsausbau verwendet werden, wodurch die Rationalisierung zu kurz kam, was angesichts der wachsenden Lohnkosten dem Unternehmen erhebliche Sorgen macht. Denn bei einer Vergrößerung der Belegschaft um 9,9 % auf 28 000 Beschäftigte stiegen die Personalkosten um 21,6 % auf 218 Mill. DM und machen somit 40 % des SEL-Umsatzes aus. Darüber hinaus ergibt sich für die SEL aus der starken Geschäftsausweitung die Notwenigkeit zur Umschuldung der kurzfristigen in langfristige Verbindlichkeiten, da durch die höhere Vorratshaltung (von 184 auf 232 Mill. DM) und durch die gestiegenen Forderungen (von 98 auf 140 Mill. DM) die Verbindlichkeiten insgesamt von 248,3 auf 316,2 Mill. DM und darunter allein die kurzfristigen Bankschulden von 64 auf 101,6 Mill. DM zugenommen haben. In welcher Form diese Umschuldung erfolgt, hängt von der Situation am Kapitalmarkt ab. An eine nochmalige Kapitalerhöhung ist dieses Jahr jedoch nicht gedacht. C. D.