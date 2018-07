Funk

SÜDWESTFUNK

6. März, das Hörspiel:

Der Lollypop ist nichts anderes als unser deutscher Schnuller, ein unentbehrliches Gerät zur Säuglingsberuhigung. Leif Panduro, ein erfolgreicher dänischer Schriftsteller, erkannte, daß diesem einzigartigen Sedativum eine die Kleinkindbeeinflussung weit überragende, allgemein sozialtherapeutische Bedeutung zukommt.

Herr Jensen, Dänemarks „Mann auf der Straße“, ist einer Sturzflut von Reklame und nichtssagender Phrasen ausgesetzt. Sein Ich wird sachte, aber unwiderstehlich aus Herz und Hirn verdrängt und durch eine närrische Außenwelt ersetzt. Irgendwo in seinem Inneren aber glimmt ein gefährliches Fünkchen Unruhe, das ihn unversehens zum Sucher essentieller Wahrheit macht. Auf Drängen seiner besorgten Frau kauft er sich den repräsentativen „Orthoflex“, den elektrisch betriebenen Nonplusultra-Schnuller. Jedoch dieses Gerät erweist sich vor Herrn Jensens Unruheanfällen als machtlos. Also muß erst der Psychiater so lange an seiner Seele herumdoktern, bis Jensens gesamte Humanstruktur für den totalen Beglückungsapparat unausweichlich ansprechbar wird.

Panduro hat die halbe Hexenküche funkischer Möglichkeiten aufgeboten, um die bitterernste Warnung in geistreiche Komik zu hüllen. Stimmen, Töne und Geräusche schlingen sich zum ironischen Gespinst einer aggressiven, geistfeindlichen Umwelt. Die kauzigen Monologe mit leiser Barockmusik im Hintergrund, das Geplapper gelehrter und sich weltanschaulich gebender Quacksalber und seelenmassierende Werbeslogans werden auf geradezu surrealistische Weise durcheinandergewirbelt. Und da dem Autor Nörgelei und hochmütiges Besserwissen fremd sind, kann man sich dem Genuß einer liebenswürdigen Belehrung einfach nicht entziehen. H. K.