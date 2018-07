Von Joachim Kaiser

Zunächst sei fixiert, worüber der Streit geht. Rudolf Walter Leonhardt hat hier vor zwei Wochen darauf hingewiesen, daß dem „Dichter und Dramatiker Hans Baumann“ gegenwärtig Unrecht zu geschehen scheint, und er hat beschrieben, wie es zur Sackgasse kam, in der Baumann sich verrannte. Ludwig Marcuse und Ernst Stein – beide des Faschismus herzlich unverdächtig – billigten Leonhardts Einstellung und seinen Mut. Marcel (Reich-Ranicki), des Faschismus nicht weniger unverdächtig, griff eine Woche später den Fall auf und Baumann an. Dessen Stück „Im Zeichen der Fische“ sei ein Nazistück. Wenn nicht aus Absicht, dann aus Versehen.

Um dieses preisgekrönte, miserabel aufgeführte, mittlerweile im Druck erhältliche Stück soll es jetzt gehen. Also nicht darum, ob Baumann ein Nazi war, ob seine Jugendbewegungs-Attitüde sympathisch ist, ob er zu wenig Charakter hat, sich zu stellen, oder ob sein Format zu wünschen übrigläßt. Denn alles dies: unsympathisch, verklemmt, einfältig, umständlich, undeutlich, verbiestert – alles dies wird man in unserem Staate auch als Dramatiker ja wohl noch sein dürfen, ohne gleich des Faschismus geziehen zu werden.

Mir scheint, man muß sogar noch einen Schritt weiter gehen mit den Zugeständnissen. Es ist zwar üblich, den Ehemaligen aller Richtungen zuzubilligen, daß sie sich vielleicht ehrlich ein bißchen geändert hätten. Man gesteht ihnen jedoch nicht gerne zu, sich nun weiterhin über den Gegenstand der Konversion zu äußern.

Wenn jemand seinen Gott verlor und danach über seine ehemalige Religion schimpft, dann schieben wir ihn mit dem Vorbehalt weg, aus Konvertiten würden allemal neue Fanatiker. Das heißt, wir neigen dazu, nicht hinzuhören, wenn Ehemalige von ihrem Thema – es ist das Thema ihres Lebens – nicht loskommen.

Bezogen auf den Fall Baumann bedeutet das: Würde Baumann zu erkennen geben, er sei nach wie vor ein Nazi, dann hätte man es relativ leicht mit ihm. Man könnte ihn ablehnen. Sagt er aber, er sei kein Nazi, und schreibt nun etwa eine neue Version des „Tristan-und-Isolde“-Stoffes, dann wäre man auch halbwegs zufrieden. „Er hat sich wohl gewandelt.“ Behauptet er jedoch, er sei kein Nazi mehr, und fabriziert nun ein Stück, das mit dem Problem seines Lebens leider doch zu tun hat, das keine ganz eindeutige pater-peccavi-Tendenz verrät, dann wächst das öffentliche Mißtrauen ins Grenzenlose. Aus dem Offizier Mauritius seines Stückes wird der Hitlerjunge Mauritius. Sätze, die sich in einem Dutzend französischer Dramen finden könnten, umgibt plötzlich das Air eines Faschismus in flagranti, der preisgekrönte Westrum verwandelt sich in den Nazi-Baumann – der vielleicht kein Nazistück schreiben will, aber aus seiner Haut nicht herausfindet. Fazit: Wir haben viel Ungemach mit den Leuten, die ihre Vergangenheit nicht bewältigen. Aber noch viel größere Schwierigkeiten erwachsen uns offenbar von jenen anderen, die versuchen, mit ihr fertig zu werden, und nicht diskret genug sind, sie dann auch gleich zu verdrängen.

