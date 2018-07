Inhalt Seite 1 — Therapie für die Preisbindung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Krüger

In dem sich pausenlos produzierenden und leider auch nicht immer wohlklingenden Chor der Stimmen, mit denen die Interessenorganisationen der Bundesrepublik das Herz von Regierung und Gesetzgeber zu erweichen sich bemühen, verdient die des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT), der Spitzenvertretung der Industrie- und Handelskammern, besondere Aufmerksamkeit. Seit eh und je zeichnet sich diese Institution der Selbstverwaltung der gewerblichen Wirtschaft, deren nicht selten dornenreiche Aufgabe es ist, die vielfältigen und oft divergierenden Spezialinteressen von Industrie und Handel in ihren verschiedenen Gruppierungen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, durch eine ebenso praxisnahe wie auch das „Ganze“ in das Kalkül einbeziehende Abgewogenheit des Urteils aus. Auch das Memorandum zur Preisbindung der zweiten Hand (Festsetzung des Einzelhandelspreises durch den Produzenten), das der DIHT jetzt veröffentlichte, unterscheidet sich vorteilhaft von den vielen mehr oder weniger eingleisigen Deklamationen, die zu diesem so sehr umstrittenen Thema in letzter Zeit von berufener oder weniger berufener Stelle abgegeben worden sind.

Denn deklamiert und theoretisiert ist in dieser Angelegenheit ja nun genug. Jetzt muß über kurz oder lang, ein Entschluß gefaßt werden. Da sich Preisbindungsfreunde und Preisbindungsgegner in etwa die Waage halten, da auch nach jahrelanger Debatte keine Annäherung der Standpunkte erkennbar ist, da sich in der Tat sowohl für die Preisbindung wie auch gegen die Preisbindung gute Argumente finden lassen, und es vor allem nicht die Preisbindung schlechthin, sondern lediglich gewisse Mißstände sind, die in ihrem Namen hier und dort Platz gegriffen haben, könnte es möglicherweise wirklich das Ei des Kolumbus sein, eben diese Mißstände gezielt und mit geeigneten Mitteln aufs Korn zu nehmen – ohne gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten.

Das ist es, was der DIHT der näheren Überlegung zum mindesten für wert befindet. Nicht durch generelle Verbote, sondern durch eine verschärfte Mißbrauchsaufsicht soll die Preisbindung – zum Wohle aller Beteiligten, der Industrie, des Handels und der Verbraucher – in geordnete Bahnen gelenkt werden.

Nach den Bestimmungen des „Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ (Kartellgesetz) ist das in Berlin residierende Bundeskartellamt zwar schon jetzt befugt, eine Preisbindung für unwirksam zu erklären, wenn sie „mißbräuchlich“ angewendet wird oder für sich allein bzw. in Verbindung mit anderen Wettbewerbsbeschränkungen geeignet ist, „in einer durch die gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse nicht gerechtfertigten Weise die gebundenen Waren zu verteuern oder ein Senken ihrer Preise zu verhindern oder ihre Erzeugung oder ihren Absatz zu beschränken“. Aber die Praxis hat eben doch gezeigt, daß mit dieser sehr allgemein gehaltenen Generalklausel herzlich wenig anzufangen ist.

Jedenfalls hat das Bundeskartellamt in seiner mehr als vierjährigen Tätigkeit wenig Gebrauch von dieser seiner Befugnis machen können – zumal es nach dem Gesetz gehalten ist, nicht nur „alle Umstände zu berücksichtigen“, sondern auch vor dem Erlaß einer Verfügung das preisbindende Unternehmen auffordern muß, den beanstandeten Mißbrauch abzustellen.

Der DIHT setzt sich nun für eine erhebliche Verkürzung dieser allzu umständlichen Prozedur durch eine Konkretisierung und Kondifizierung der wesentlichen Mißbrauchstatbestände ein. Nachdem auf einigen Gebieten, auf denen die Preisbindung nicht so funktioniert hat, wie sie funktionieren soll, in den letzten Jahren ebenso reichliche wie bittere Erfahrungen über derartige Tatbestände gesammelt worden sind, sollte es nun auch nicht mehr sonderlich schwerfallen, sie zu einem Katalog zusammenzustellen, mit dem in der Hand das Kartellamt ohne viel Federlesens seines Amtes walten kann.