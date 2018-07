Ist es nicht anachronistisch, im Zeitalter der Konfektion den Kreationen der großen Couturiers soviel leidenschaftliche Aufmerksamkeit zu schenken, diesen Luxuskleidern, die ein paar Milliardären und einigen Stars vorbehalten bleiben und „mondänen Gänsen“, wie übelgelaunte deutsche Zeitkritiker ungalant sogar Prinzessinnen nennen? Wenn wir unsere Leser immer wieder darüber informieren, was die Haute Couture in Paris macht und ein Schneider wie Schulze-Varell in Deutschland, so nicht nur aus einer journalistischen Tradition heraus, sondern weil wir betonen möchten, daß die Kleider für die Frauen nicht nur eine Notwendigkeit sein sollen, „um ihre Blöße zu bedecken“, sondern ein Mittel, sich auszudrücken. Die Wahl der Bekleidung und die Wahl des Schneiders bestimmt den Eindruck, den eine Frau bei ihrer Umwelt hinterläßt. Sie kann durch den Wechsel die Monotonie bekämpfen, den schlimmsten Feind des Verführerischen, des Weiblichen.

Die Mode erlaubt es den Frauen, von Zeit zu Zeit ihr Aussehen zu ändern oder sogar am selben Tag vormittags sportlich und am Abend zerbrechlich zart zu erscheinen. Und die Haute Couture trägt den Frauen die Ideen zu, wie sie die Uniformität bekämpfen und sich spielerisch verwandeln können. Sie gibt nicht nur präzise Vorschläge für das neue Material und den Umriß (man findet tatsächlich ein paar Wochen später in den Läden der Konfektion diese Kleider mit der neuen Linie), sondern sie erfindet amüsante, neue Variationen für die überraschende Verwandlung. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, etwa neue Farbkombinationen (wie Beige zu Schwarz, Orange zu Himbeerrot, Mandarin zu Delphinblau oder schon seit einiger Zeit Blau zu Grün – was noch vor Jahrzehnten unmöglich gewesen wäre). Und in dieser Saison die Menge der Gürtel, die wieder die Taille zeichnen, und das Froufrou oder Zinzin: schwebende Schleifen, weichfließende Schals, wehende Kragen und Bänder. Bei Cardin sind es diesmal Biesen, bei dem Münchener Schulze-Varell paspelierte Nähte und Bindebänder statt der Knöpfe.

Ein hübsches Kleid an einer hübschen Frau kann ein Kunstwerk sein. Kleinkunst nur, aber wert, zweimal im Jahr anzuhalten und sich Gedanken darüber zu machen. E. v. M.