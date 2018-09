Inhalt Seite 1 — Vorsicht mit Medikamenten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas Regau

Seit geraumer Zeit gingen die Nachrichten von Mund zu Mund, daß die Mißbildungen unter den Neugeborenen in Westdeutschland erheblich zunehmen. Solchen Behauptungen mußte man Skepsis entgegensetzen, weil sie statistisch sehr schwer zu beweisen sind. Auch brachten sich die ersten Publikationen dieser Art selbst in Mißkredit, weil sie, emotional engagiert, eine zeitweilige Vermehrung der Mißgeburten geradewegs auf Atombombenexplosionen eines bestimmten Datums zurückführen wollten.

Jetzt hat Professor Hepp, der Direktor der orthopädischen Universitätsklinik Münster, die sprunghafte Zunahme bestimmter Mißbildungen genau belegt. Zugenommen haben danach vor allem Mißbildungen an Armen und Beinen, Defekte, die hohen Amputationen gleichkommen, Stummelarme, Robbenhände, Stummelfinger, die an der Schulter ansetzen, Klumphände und -füße, kombiniert zuweilen mit Herzmißbildungen oder Defekten des Magens und Darms. Oft sind nur zwei, zuweilen aber drei oder alle vier Glieder verstümmelt. Dabei sind diese Kinder, wie Professor Hepp berichtet, hübsch, intelligent und liebenswert.

Die Zunahme der Mißbildungen unter den letzten Geburtenjahrgängen ist auch in Dortmund, Wuppertal, Köln, Düsseldorf und Bonn bereits beobachtet worden. Man schätzt, daß es im norddeutschen Gebiet bereits tausend solcher schwergeschädigter Kinder gibt, während aus keinem Nachbarland der Bundesrepublik ein solcher Anstieg der Extremitätenmißbildungen berichtet wird.

Professor Hepp spricht von einer Katastrophe, die einen echten Katastrophendienst erfordere. Zur Behandlung, Schulung und Eingliederung dieser schwergeschädigten Kinder reichen die Einrichtungen, die heute zur Verfügung stehen, überhaupt nicht aus. Denn wir haben bereits mit Hunderten von kleinen Menschen ohne Arme zu rechnen, die nicht als Pflegefälle verkümmern dürfen.

Die Bilder der Verkrüppelung sind so einheitlich, daß man eine gemeinsame Ursache unterstellen darf. Zugenommen haben nicht alle, sondern fast ausschließlich diese Mißbildungen der Arme und Beine. Die Vermutung, daß Arzneien (wie das Contergan – Die Red.) oder andere Stoffe, die in den letzten Jahren hierzulande in den Handel gekommen sind, in den ersten Schwangerschaftswochen die kindliche Entwicklung schädigen, ist noch nicht bewiesen, hat aber viel für sich. An der Entlarvung dieses Schädlings wird in verschiedenen Instituten fieberhaft gearbeitet. Einige wenige vergleichbare Fälle im Baseler Raum und in Ostberlin lassen sich vielleicht durch Mitnahme solcher Medikamente über die Grenze erklären. In allerjüngster Zeit wird eine Häufung dieser Embryopathien auch aus Großbritannien und Australien berichtet, und zwar aus Gebieten, in die eines der verdächtig gewordenen Medikamente beträchtlich exportiert wurde.

Man weiß längst, das es neben den erbbedingten Mißbildungen des Menschen zahlreiche umweltbedingte Schädigungen des Keimes gibt, unter denen die radioaktiven Einwirkungen nur ein Faktor sind. Sie sind bei diesen Mißbildungen überaus unwahrscheinlich.