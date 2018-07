„Alarmtour“ mit einem Betrunkenen: 150 Mark Strafe

Bremen

Der Unterschied war eklatant. Während der Staatsanwalt für sein Plädoyer siebzig Minuten benötigt hatte, brauchte der Verteidiger des Wegen fahrlässiger Tötung angeklagten Polizei-Hauptwachtmeisters nur acht Minuten. Er gab dafür eine Begründung, die am Richtertisch Schmunzeln hervorrief: „Ein alter Landgerichtsdirektor hat mir einmal gesagt, wenn ein Verteidiger ein langes Plädoyer halte, dann stimme etwas nicht; ich meine, das gleiche gilt auch für die Länge staatsanwaltschaftlicher Plädoyers.“

Die Strafkammer III des Landgerichts Bremen aber ließ sich auf diese dialektische „Beweisführung“ nicht ein, sondern verurteilte den Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 150 DM. Der 39jährige hatte vor einem Jahr bei einer sogenannten „Alarmfahrt“ an einer schlecht beleuchteten Straßenkreuzung einen 72jährigen angetrunkenen Handwerksmeister angefahren und tödlich verletzt.

Tag für Tag, Nacht für Nacht rasen heutzutage Polizeifahrzeuge mit gellendem Martinshorn und rotierendem Blaulicht durch die Straßen der Großstädte. Verbindliche Regeln dafür, wann welche Geschwindigkeit einzuhalten, wann die akustischen und optischen Hilfsmittel erlaubt sind, gibt es nicht. Regeln dieser Art werden von Fall zu Fall von den Gerichten aufgestellt, so daß sich aus der juristischen Literatur nur eine Art Negativkatalog aufstellen ließe, was den Polizisten den Überblick nicht gerade erleichtert.

In Bremen jedenfalls hat der Hauptwachtmeister seine Sache nach Auffassung des Gerichts und des Staatsanwalts falsch gemacht, weil er des Nachts mit einer Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern fuhr, ohne daß ein „begründeter Anlaß vorlag“. Das Blaulicht war nämlich eingeschaltet worden, um einen im Fond sitzenden randalierenden Betrunkenen, der dem Beifahrer schwer zu schaffen machte, möglichst schnell zur nächsten Polizeiwache zu bringen. Das Unglück geschah, obwohl der Beamte mit verminderter Geschwindigkeit an die schlecht beleuchtete Kreuzung herangefahren war.

Polizeibeamte werden künftig in ähnlichen Situationen gut daran tun, sich an den Leitsatz zu halten, den der Staatsanwalt in seinem Plädoyer aufstellte: „Ein festgenommener Betrunkener im Fahrzeug rechtfertigt weder Alarmfahrt noch eingeschaltetes Martinshorn Es ist unwichtig, ob ein Betrunkener zehn Minuten früher, oder später, in eine Wache gebracht wird.“